Hikayesiyle dikkat çeken Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, 29 Ocak 2026 Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Küçük bir kızın babaannesinin hastalığıyla yüzleşirken çıktığı masalsı yolculuğu konu alan film, umut, cesaret ve kabullenme temalarıyla özellikle ailecek izlenecek filmler arasında yer alıyor. Peki, Tete ve Masal Rüyalar Diyarı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Son günlerde televizyon ve dijital platformlarda yeniden gündeme gelen Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, umut, kabullenme ve büyüme temalarını merkeze alan hikayesiyle öne çıkıyor. Film, küçük bir kızın iç dünyasında başlayan ve masalların hüküm sürdüğü bir evrene uzanan yolculuğunu anlatırken, tanınmış oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor

TETE VE MASAL RÜYALAR DİYARI OYUNCULARI

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı hikayenin merkezinde yer alan küçük kızı Ada Erma canlandırıyor. Fantastik dünyanın kapılarını aralayan Tete karakterini oynayan Mert Turak, masal evreninin bilge ve gizemli figürleri de hikayeye yön veriyor.

Filmde Engin Altan Düzyatan Viking Kralı rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Fahriye Evcen Amazon Kraliçesi karakterini oynuyor. Kadroda ayrıca Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, İnci Türkay, Keremcem, Jess Molho, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Altan Erkekli gibi deneyimli isimler yer alıyor.

TETE VE MASAL RÜYALAR DİYARI KONUSU NE?

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, babaannesinin hastalığıyla yüzleşmek zorunda kalan küçük bir kızın iç dünyasına odaklanıyor. Sevdiği babaannesini kaybetme korkusunu kabullenemeyen çocuk, kendini rüyalarla ve masallarla örülü büyülü bir evrende buluyor.

Bu dünyada karşılaştığı karakterler, onun korkularıyla yüzleşmesine ve duygularını anlamlandırmasına yardımcı oluyor. Masal ile gerçeklik arasındaki sınırların giderek silikleştiği hikaye, izleyiciye umut ve cesaret temalarını güçlü bir şekilde aktarıyor. Film, küçük kızın bu yolculuğunu sadece bir kaçış olarak değil, aynı zamanda bir büyüme hikayesi olarak ele alıyor.

