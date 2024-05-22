TFF 3. Lig finalleri Rams Park ve Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
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Futbolseverler tarafından TFF 3. Lig play-off finali nerede 2024 sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3. lig play-off final müsabakalarında 52 Orduspor FK - Çimentaş Elazığspor ile Merkür Jet Erbaaspor - Muş 1984 Muşspor karşı karşıya gelecek.
2. Lig'e giden yolda takımların maçlarını nerede oynayacağı ise futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 52 Orduspor FK - Çimentaş Elazığspor 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul RAMS Park stadyumunda karşı karşıya gelecek.
Merkür Jet Erbaaspor - Muş 1984 Muşspor ise 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.
TFF 3. Lig karşılaşmaları kurumun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Kaynak: TGRT HABER