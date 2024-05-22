TFF 3. Lig finalleri Rams Park ve Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: TGRT HABER 22 Mayıs 2024 13:52 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 14:06 - Güncelleme:

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Futbolseverler tarafından TFF 3. Lig play-off finali nerede 2024 sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...