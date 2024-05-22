Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TFF 3. Lig finalleri Rams Park ve Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak

TFF 3. Lig finalleri Rams Park ve Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: TGRT HABER
- Güncelleme:
TFF 3. Lig finalleri Rams Park ve Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu&#039;nda oynanacak
Tff, 3. Lig, Haber

Haberler Haberleri  / TGRT HABER

Futbolseverler tarafından TFF 3. Lig play-off finali nerede 2024 sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3. lig play-off final müsabakalarında 52 Orduspor FK - Çimentaş Elazığspor ile Merkür Jet Erbaaspor - Muş 1984 Muşspor karşı karşıya gelecek.

2. Lig'e giden yolda takımların maçlarını nerede oynayacağı ise futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TFF 3. Lig finalleri Rams Park ve Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak - 1. Resim

TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 52 Orduspor FK - Çimentaş Elazığspor 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul RAMS Park stadyumunda karşı karşıya gelecek. 

Merkür Jet Erbaaspor - Muş 1984 Muşspor ise 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

TFF 3. Lig karşılaşmaları kurumun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: TGRT HABER
Ev sahibine kızıp evi havaya uçuran kiracıyla ilgili şoke eden sözler: Eşimi de havaya uçurmak istedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Ölüm Çetesi' adlı suç örgütünün lideri Barış Boyun yakalandı - Haberler'Ölüm Çetesi' adlı suç örgütünün lideri Barış Boyun yakalandıBelçika'da büyük buluşma! IGMG'nin Kardeşlik ve Dayanışma Programı'na 30 bin kişi katıldı - HaberlerBelçika'da büyük buluşma! IGMG'nin Kardeşlik ve Dayanışma Programı'na 30 bin kişi katıldı2025 UEFA Avrupa Ligi finali İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadyumunda oynanacak - Haberler2025 UEFA Avrupa Ligi finali İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadyumunda oynanacakToni Kroos Euro 2024'ün ardından futbolu bırakacak - HaberlerToni Kroos Euro 2024'ün ardından futbolu bırakacakUEFA Avrupa Ligi finali Dublin Arena'da oynanacak - HaberlerUEFA Avrupa Ligi finali Dublin Arena'da oynanacakCanlı yayın konuğu Oğuz Demir İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor - HaberlerCanlı yayın konuğu Oğuz Demir İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...