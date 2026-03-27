Ekranlara iddialı bir giriş yapan The Traitors Türkiye, ilk bölümüyle 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekrana geldi. Strateji, ihanet ve psikolojik oyunun ön planda olduğu yapımın Giray Altınok sunuculuğunu üstlenirken, yarışmacılar ünlü isimlerden oluşuyor. Yarışmanın yeni bölüm tarihi ve hangi platformda yayınlandığı araştırılmaya başlandı.

Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği yarışma, yayınlanan ilk bölümüyle hem televizyon hem dijital platform izleyicisinin gündemine oturdu. Yarışmacılar arasındaki gerilim, ilk bölümde yaşanan sürpriz eleme kararlarıyla daha da artarken, gözler yeni bölüme çevrildi.

THE TRAİTORS TÜRKİYE YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yayınlanan ilk bölümün ardından yarışmanın ikinci bölümü için tarih de netleşti. The Traitors Türkiye, 2 Nisan 2026 Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlk bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından yeni bölümde tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor.

Yarışmanın ilk bölümünde belirlenen hainler ve masumlar arasındaki mücadele, ilerleyen bölümlerde daha karmaşık bir hale gelecek. Özellikle stratejik hamlelerin ve ittifakların belirleyici olacağı yarışmada, ikinci bölümde yeni eleme kararları ve beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı öngörülüyor.

THE TRAİTORS TÜRKİYE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Geniş prodüksiyonu ve uluslararası formatıyla dikkat çeken The Traitors Türkiye, televizyon ekranlarında Kanal D üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Aynı zamanda yarışma, dijital izleyiciler için Amazon Prime Video platformunda da yayınlanıyor.

Bu çift platformlu yayın stratejisi sayesinde yarışma hem televizyon izleyicisine hem de dijital kullanıcıya aynı anda ulaşabiliyor. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar, programın geniş bir kitleye hitap ettiğini ve kısa sürede popülerlik kazandığını ortaya koyuyor.

HE TRAİTORS TÜRKİYE’DE İLK BÖLÜMDE KİM ELENDİ?

İlk bölümde yarışmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri sürpriz eleme oldu. Hainlerin kararıyla Yiğit Poyraz yarışmaya veda ederken, masumların oylaması sonucunda Mert Öztürk kaleden sürgün edilen isim oldu. Bu erken vedalar izleyicilerde büyük şaşkınlığa neden oldu.

KADRODAKİ İSİMLER

Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.

