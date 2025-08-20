Thor Karanlık Dünya ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

Thor: Karanlık Dünya filmiyle Thor'un maceraları devam ediyor. Chris Hemsworth’ün başrolünde yer aldığı bu yapım, görsel efektleri ve hikayesiyle bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Peki, Thor Karanlık Dünya ne zaman çekildi?

THOR KARANLIK DÜNYA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Thor: Karanlık Dünya’nın çekimleri, 2012 yılının Eylül ve Aralık ayları arasında gerçekleştirildi. Çekimlerin ana merkezi İngiltere’nin Surrey kenti olurken, İzlanda’nın büyüleyici volkanik manzaraları ve Londra’nın tarihi mekanları da filmin atmosferine katkı sağladı. Film, 2013 yılında vizyona girdi.

THOR KARANLIK DÜNYA KONUSU NE?

Thor: Karanlık Dünya, Thor’un (Chris Hemsworth) ve üvey kardeşi Loki’nin (Tom Hiddleston) Dokuz Diyar’ı, Malekith liderliğindeki Karanlık Elflerden kurtarmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

Filmde, evrenin dengesini tehdit eden kadim bir güç olan Aether’in uyanışı, Thor’u Asgard, Dünya ve diğer diyarlar arasında bir yolculuğa sürüklüyor.

Jane Foster’ın (Natalie Portman) Aether ile bağlantısı, hikayenin duygusal ve aksiyon dolu omurgasını oluştururken, Thor’un ailesi ve dostlarıyla olan ilişkileri de filmin merkezinde yer alıyor.

THOR KARANLIK DÜNYA OYUNCULARI KİM?

Thor: Karanlık Dünya, yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip. Thor rolünde Chris Hemsworth, Loki rolünde Tom Hiddleston, Jane Foster rolünde Natalie Portman ve Odin rolünde Anthony Hopkins oynuyor.

Stellan Skarsgard (Erik Selvig), Idris Elba (Heimdall), Christopher Eccleston (Malekith), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Kurse), Kat Dennings (Darcy Lewis), Ray Stevenson (Volstagg), Zachary Levi (Fandral), Tadanobu Asano (Hogun), Jaimie Alexander (Sif) ve Rene Russo (Frigga) gibi isimler de kadroda yer aldı.