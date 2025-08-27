Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TikTok çöktü mü? 27 Ağustos TikTok erişim sorunu bildiriliyor

TikTok çöktü mü? 27 Ağustos TikTok erişim sorunu bildiriliyor
27 Ağustos 2025 TikTok çöktü mü araması yapılıyor. Kullanıcılar TikTok'a erişim sorunu bildirirken yeni içeriklerin yüklenmediğini ve uygulamanın hata verdiğini bildiriyor. İşte, kesinti raporu verileri...

Popüler kısa video paylaşım platformu TikTok, 27 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye’deki kullanıcılar arasında erişim problemleriyle gündeme geldi. Yeni içeriklerin yüklenmemesi ve uygulamanın hata vermesi, “TikTok çöktü mü?” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

27 Ağustos 2025 tarihinde, Türkiye’deki TikTok kullanıcıları uygulamaya giriş yapabilmelerine rağmen yeni içeriklerin yüklenmediğini ve hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildirdi.

Downdetector gibi kullanıcı şikayetlerini toplayan platformlarda, TikTok’a dair raporlarda belirgin artış özellikle sabah saatlerinde gözlemlendi. Yaşanan erişim sorunu uygulamanın bazı özelliklerinin kullanılamamasına neden oldu. 

Buna rağmen TikTok'un resmi kaynaklarından henüz yaygın bir kesinti bildirimi yapılmadı. Son 24 saatlik raporlara göre 27 Ağustos öğleden sonra itibarıyla platformda sorun olmadığı bildiriliyor. 

TİKTOK NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA?

TikTok’un 27 Ağustos 2025’te yaşadığı erişim sorunlarının nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı ancak kullanıcı raporları ve Downdetector verileri, uygulamanın sunucu tarafında bir problemle karşı karşıya olabileceğini işaret ediyor. 

TİKTOK ERİŞİM SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

TikTok’ta erişim sorunu yaşayanlar, internet bağlantısını kontrol etmeli, uygulamayı güncellemeli veya cihazlarını yeniden başlatmalı. Önbellek temizleme ve farklı bir ağa bağlanma da etkili olabilir. Sorun devam ederse TikTok’un resmi destek kanallarına başvurulabilir.

