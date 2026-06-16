TOKİ 20 bin konut açık satış kampanyasıyla ilgili detaylar merak edilmeye devam ediliyor. TOKİ tarafından 64 ilde satışa sunulan yaklaşık 20 bin konut için teslim süreçleri, ödeme seçenekleri ve açık satış şartları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ 20 bin konut ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan TOKİ açık satış kampanyası kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarıldı. Kurasız satış yöntemiyle gerçekleştirilen kampanyada başvuru süreci devam ederken, gözler konutların teslim tarihleri ve satış yapılan illere çevrildi.

TOKİ 20 BİN KONUT NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunduğu yaklaşık 20 bin konutun önemli bir bölümü tamamlanmış veya tamamlanma aşamasına gelmiş projelerden oluşuyor. Bu nedenle bazı konutlar satış işlemlerinin ardından hak sahiplerine kısa süre içerisinde teslim edilebilecek. Henüz yapımı devam eden projelerde ise teslim süreci proje durumuna göre değişiklik gösterecek. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre hemen teslim edilemeyen konutlar, sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde teslim edilecek.

Kampanya kapsamında peşin ödeme ve vadeli ödeme seçenekleri sunulurken, peşin alımlarda yüzde 25, yüzde 50 peşinatla yapılan alımlarda ise yüzde 8 indirim uygulanıyor. Taksitli ödeme seçeneklerinde aylık ödemeler yaklaşık 18 bin liradan başlıyor.

TOKİ 20 bin konut ne zaman teslim edilecek? TOKİ açık satış başvuruları devam ediyor

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILAN İLLER

Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2062, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310, Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2190, Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157, Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565, Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306, Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28, Kayseri: 104, Kırıkkale: 85, Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127, Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317, Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203, Şırnak: 275, Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19, Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1238, Kahramanmaraş: 1073, Malatya: 1000.

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