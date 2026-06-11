TOKİ Ankara açık satış hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ 20 bin konut Ankara başvuru tarihleri ve fiyat listesi
TOKİ tarafından hayata geçirilen 20 bine yakın konutluk açık satış kampanyasında Ankara da dikkat çeken iller arasında yer aldı. TOKİ Ankara açık satış kapsamında hangi ilçelerde konut satılacağı, başvuru tarihleri ve fiyat listesine ilişkin detaylar ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen kurasız konut satış kampanyası için geri sayım başladı. 64 ilde gerçekleştirilecek satışlarda Ankara'da çok sayıda 2+1 ve 3+1 konut vatandaşlarla buluşacak. Başvuru şartları, satış yapılacak ilçeler ve ödeme seçenekleri de netleşti.
TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?
TOKİ'nin 20 bine yakın konutu kapsayan açık satış kampanyasında Ankara, en fazla konutun satışa sunulacağı iller arasında bulunuyor. Satış listesine göre Ankara'da Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde yer alan projeler kampanya kapsamında vatandaşlara sunulacak.
TOKİ tarafından paylaşılan listeye göre Ankara'da satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Projelerde yer alan konut sayıları ilçelere göre değişirken, bazı projelerde dükkan ve ticaret merkezi alanları da bulunuyor.
|İlçe
|Proje
|2+1
|3+1
|Toplam Konut
|Ayaş
|Hacırecep Mah. 298 Konut ve 3 Dükkânlı Ticaret Merkezi
|69
|17
|86
|Çamlıdere
|Ömerağa Mah. 113 Konut ve 12 Dükkân
|22
|14
|36
|Çubuk
|503 Konut 12 Dükkân İnşaatı
|36
|4
|40
|Güdül
|Yukarı Mahallesi 212 Konut ve 1 Adet 3 Dükkânlı Ticaret Merkezi
|3
|-
|3
|Haymana
|Kayabaşı Mahallesi 185 Konut ve 4 Dükkân
|-
|4
|4
|Kızılcahamam
|İsmetpaşa Mah. 71 Konut
|14
|5
|19
|Mamak
|Kızılca ve Nenek Mah. 5. Etap 712 Konut, 7 Dükkânlı Ticaret Merkezi
|189
|41
|230
|Mamak
|Kızılca ve Nenek Mah. 1. Etap 623 Konut
|175
|36
|211
|Mamak
|Kızılca ve Nenek Mah. 2. Etap 837 Konut
|259
|45
|304
|Mamak
|Kızılca ve Nenek Mah. 3. Etap 726 Konut
|203
|52
|255
|Mamak
|Kızılca ve Nenek Mah. 4. Etap 829 Konut, 6 Dükkânlı Ticaret Merkezi
|216
|84
|300
|İlçe
|Proje
|2+1
|3+1
|Toplam Konut
|Sincan
|Saraycık Mah. 3. Bölge 3. Etap 399 Konut
|1
|-
|1
|Sincan
|Saraycık Mah. 5. Bölge 1. Etap 488 Konut, 20 Dükkân
|29
|6
|35
|Sincan
|Saraycık Mah. 5. Bölge 2. Etap 635 Konut
|85
|23
|108
|Sincan
|Saraycık Mah. 5. Bölge 1. Etap 565 Konut ve 10 Dükkân
|45
|25
|70
|Sincan
|Saraycık Mah. 6. Bölge 2. Etap 573 Konut ve 4 Dükkân
|49
|34
|83
|Sincan
|Yenipeçenek Mah. 2. Etap 1012 Konut, 24 Dükkân
|38
|-
|38
|Sincan
|Yenipeçenek Mah. 5. Etap 670 Konut
|143
|-
|143
|Sincan
|Yenipeçenek Mah. 6. Etap 752 Konut
|53
|-
|53
|Sincan
|Yenipeçenek Mah. 1. Etap 994 Konut, 12 Dükkân
|16
|14
|30
|Sincan
|Saraycık Mah. 4. Bölge 2. Etap 668 Konut, 6 Dükkân
|6
|-
|6
|Sincan
|Saraycık Mah. 4. Bölge 3. Etap 305 Konut, 2 Dükkân
|2
|-
|2
|Sincan
|Saraycık Mah. 4. Bölge 1. Etap 2. Kısım 817 Konut, 10 Dükkân
|4
|1
|5
TOKİ 20 BİN KONUT ANKARA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?
TOKİ'nin 64 ilde gerçekleştireceği açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Satış süreci 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek ve başvurular bankalar aracılığıyla alınacak.
Kampanya kapsamında gelir şartı ve ikamet şartı aranmayacak. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve eşinin veya kendisinin üzerine kayıtlı bir konutunun bulunmaması yeterli olacak.
Satışlar başvuru önceliğine göre ve kurasız şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar uygun gördükleri projeleri seçerek ilgili banka şubelerine başvurabilecek. Kampanyada Halkbank ve Ziraat Bankası yetkili satış bankaları olarak görev yapacak.
TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TOKİ tarafından yayımlanan kampanya duyurusunda konut fiyatlarının proje, il ve daire büyüklüğüne göre değişiklik göstereceği belirtildi. Ankara'daki projelerde yer alan 2+1 ve 3+1 dairelerin satış bedelleri, satış listesi üzerinden duyuruldu.
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