TOKİ tarafından hayata geçirilen 20 bine yakın konutluk açık satış kampanyasında Ankara da dikkat çeken iller arasında yer aldı. TOKİ Ankara açık satış kapsamında hangi ilçelerde konut satılacağı, başvuru tarihleri ve fiyat listesine ilişkin detaylar ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen kurasız konut satış kampanyası için geri sayım başladı. 64 ilde gerçekleştirilecek satışlarda Ankara'da çok sayıda 2+1 ve 3+1 konut vatandaşlarla buluşacak. Başvuru şartları, satış yapılacak ilçeler ve ödeme seçenekleri de netleşti.

TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ'nin 20 bine yakın konutu kapsayan açık satış kampanyasında Ankara, en fazla konutun satışa sunulacağı iller arasında bulunuyor. Satış listesine göre Ankara'da Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde yer alan projeler kampanya kapsamında vatandaşlara sunulacak.

Örnek daire

TOKİ tarafından paylaşılan listeye göre Ankara'da satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Projelerde yer alan konut sayıları ilçelere göre değişirken, bazı projelerde dükkan ve ticaret merkezi alanları da bulunuyor.

İlçe Proje 2+1 3+1 Toplam Konut Ayaş Hacırecep Mah. 298 Konut ve 3 Dükkânlı Ticaret Merkezi 69 17 86 Çamlıdere Ömerağa Mah. 113 Konut ve 12 Dükkân 22 14 36 Çubuk 503 Konut 12 Dükkân İnşaatı 36 4 40 Güdül Yukarı Mahallesi 212 Konut ve 1 Adet 3 Dükkânlı Ticaret Merkezi 3 - 3 Haymana Kayabaşı Mahallesi 185 Konut ve 4 Dükkân - 4 4 Kızılcahamam İsmetpaşa Mah. 71 Konut 14 5 19 Mamak Kızılca ve Nenek Mah. 5. Etap 712 Konut, 7 Dükkânlı Ticaret Merkezi 189 41 230 Mamak Kızılca ve Nenek Mah. 1. Etap 623 Konut 175 36 211 Mamak Kızılca ve Nenek Mah. 2. Etap 837 Konut 259 45 304 Mamak Kızılca ve Nenek Mah. 3. Etap 726 Konut 203 52 255 Mamak Kızılca ve Nenek Mah. 4. Etap 829 Konut, 6 Dükkânlı Ticaret Merkezi 216 84 300

İlçe Proje 2+1 3+1 Toplam Konut Sincan Saraycık Mah. 3. Bölge 3. Etap 399 Konut 1 - 1 Sincan Saraycık Mah. 5. Bölge 1. Etap 488 Konut, 20 Dükkân 29 6 35 Sincan Saraycık Mah. 5. Bölge 2. Etap 635 Konut 85 23 108 Sincan Saraycık Mah. 5. Bölge 1. Etap 565 Konut ve 10 Dükkân 45 25 70 Sincan Saraycık Mah. 6. Bölge 2. Etap 573 Konut ve 4 Dükkân 49 34 83 Sincan Yenipeçenek Mah. 2. Etap 1012 Konut, 24 Dükkân 38 - 38 Sincan Yenipeçenek Mah. 5. Etap 670 Konut 143 - 143 Sincan Yenipeçenek Mah. 6. Etap 752 Konut 53 - 53 Sincan Yenipeçenek Mah. 1. Etap 994 Konut, 12 Dükkân 16 14 30 Sincan Saraycık Mah. 4. Bölge 2. Etap 668 Konut, 6 Dükkân 6 - 6 Sincan Saraycık Mah. 4. Bölge 3. Etap 305 Konut, 2 Dükkân 2 - 2 Sincan Saraycık Mah. 4. Bölge 1. Etap 2. Kısım 817 Konut, 10 Dükkân 4 1 5

TOKİ 20 BİN KONUT ANKARA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

TOKİ'nin 64 ilde gerçekleştireceği açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Satış süreci 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek ve başvurular bankalar aracılığıyla alınacak.

Kampanya kapsamında gelir şartı ve ikamet şartı aranmayacak. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve eşinin veya kendisinin üzerine kayıtlı bir konutunun bulunmaması yeterli olacak.

Örnek daire

Satışlar başvuru önceliğine göre ve kurasız şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar uygun gördükleri projeleri seçerek ilgili banka şubelerine başvurabilecek. Kampanyada Halkbank ve Ziraat Bankası yetkili satış bankaları olarak görev yapacak.

TOKİ Ankara açık satış hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ 20 bin konut Ankara başvuru tarihleri ve fiyat listesi

TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ FİYAT LİSTESİ

TOKİ tarafından yayımlanan kampanya duyurusunda konut fiyatlarının proje, il ve daire büyüklüğüne göre değişiklik göstereceği belirtildi. Ankara'daki projelerde yer alan 2+1 ve 3+1 dairelerin satış bedelleri, satış listesi üzerinden duyuruldu.

TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ KONUT DAĞILIMI VE FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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