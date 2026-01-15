TOKİ tarafından yürütülen konut projelerinde hak sahiplerinin belirlendiği kura süreci devam ediyor. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle takip ettiği çekilişlerin yayın mecraları ve sonuç sorgulama yöntemleri merak konusu. Peki, TOKİ kura çekimi nereden izlenir, sonuçlar nasıl kontrol edilir?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen kura çekilişleri, başvuru yapan adaylar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin şeffaflık ilkesi gereği canlı olarak paylaşılması, vatandaşların süreci anlık olarak izlemesine imkan tanıyor. Kura takvimine göre ilerleyen süreçte isim listelerinin nerede ve ne zaman yayımlandığı, asil ve yedek hak sahiplerinin hangi platformlar üzerinden duyurulduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, kurumun resmi yayın organları üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunuluyor. Çekilişlerin tamamı, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, illere göre düzenlenen canlı kura sayfalarına bu platform üzerinden erişim sağlayabiliyor. Noter huzurunda yapılan çekimlerde isimler tek tek belirlenirken, izleyiciler kendi başvurdukları projeye ait çekilişi eş zamanlı olarak takip etme şansı buluyor.

TOKİ kura çekimi nereden izlenir, sonuçlar nasıl kontrol edilir?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı kesinleşmiş listeler, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Vatandaşlar siteye giriş yaparak ilgili duyuru ekranından veya sonuç sorgulama butonundan isim listelerine ulaşırken 1+1 ve 2+1 daireler için belirlenen hak sahipleri aynı gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılıyor.

Resmi internet sitesinin yanı sıra, sonuçların güvenli bir şekilde sorgulanabileceği bir diğer kanal ise e-Devlet kapısıdır. Noter onayından geçen listeler, sistem entegrasyonu sağlandıktan sonra e-Devlet sistemine yükleniyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak "Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından durumlarını kontrol edebiliyorlar. Bu sistem üzerinden yapılan sorgulamalarda, başvuru durumu "Asil Hak Sahibi", "Yedek Hak Sahibi" veya "Hak Sahibi Olamadı" şeklinde belirtilmekte.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-DEVLET)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (TOKİ resmi sitesi)

