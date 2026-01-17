TOKİ Malatya kura çekimi canlı yayını vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya'da hayata geçirilen sosyal konut projesi kapsamından yapılan kura çekiminin başlamasıyla beraber, Malatya kura sonuçları isim listesinin nasıl öğrenileceğigündeme geldi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekilişleri il il devam ediyor. TOKİ tarafından açıklanan takvimle birlikte Malatya kura çekimi tarihi de belli oldu. TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları, projeye başvuru yapan binlerce vatandaş tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Ayrıca Malatya için gerçekleştirilecek kura çekiminde başvuru sahipleri arasında 9 bin 659 konutun hak sahipleri belirlecek.

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bakan Murat Kurum ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımlarıyla 17 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00'de Kemal Sunal Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Malatya'da kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sonuçlara erişebilecek.

MALATYA TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

Malatya'da gerçekleştirilen kura çekimi ile toplam 9.659 konutun dağılımı şu şekilde yapılacak:

Merkez (Battalgazi - Yeşilyurt): 8.500 Konut

Doğanşehir: 300 Konut

Hekimhan: 300 Konut

Akçadağ: 150 Konut

Yazıhan: 79 Konut

Kale: 75 Konut

Kuluncak: 70 Konut

Darende: 65 Konut

Arguvan: 50 Konut

Doğanyol: 40 Konut

Arapgir: 30 Konut

MALATYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından noter onaylı listeler sisteme yüklenecek. Adaylar, isimlerini sorgulamak için TOKİ'nin resmi sonuç sorgulama ekranını kullanabilecek.

