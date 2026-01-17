Erzurum TOKİ kura sonuçlarını sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından 17 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek Erzurum TOKİ kura çekimlerinin saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.

TOKİ Erzurum kura çekilişi için nefesler tutuldu. Erzurum'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce aile için beklenen gün geldi. 17 Ocak 2026 Cumartesi (bugün) günü gerçekleştirilecek kura çekilişi ile Erzurum merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri tek tek belirleniyor.

Erzurum TOKİ kura sonuçlarını sorgulama ekranı! 17 Ocak TOKİ Erzurum kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

17 OCAK TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor. TOKİ'nin resmi kura takvimine göre, Erzurumda'ki sosyal konut projesinin kura çekimi 17 Ocak 2026 Cumartesi (bugün) saat 13.00'te, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ, resmi X hesabı üzerinden konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu;

ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet'te yer alan "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kuralı Satış Projeleri için Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden duyurulacak.

ERZURUM TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

Bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile toplam 4.905 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir;

Erzurum Merkez (Yakutiye, Palandöken, Aziziye): 3500 Konut

Oltu: 100 Konut

Pasinler: 100 Konut

Hınıs: 50 Konut

Aşkale: 200 Konut

İspir: 100 Konut

Şenkaya: 100 Konut

Horasan: 200 Konut

Narman: 50 Konut

Çat: 69 Konut

Olur: 50 Konut

Karayazı: 100 Konut

Karaçoban: 50 Konut

Köprüköy: 50 Konut

Pazaryolu: 50 Konut

Şenkaya: 50 Konut

Uzundere: 50 Konut

Tekman: 56 Konut

Tortum: 80 Konut

ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlanmasının ardından, "Asil" ve "Yedek" olarak belirlenen isim listeleri TOKİ'nin sistemine işlenecek. Sonuçları öğrenmek için:

