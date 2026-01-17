Erzurum TOKİ kura sonuçlarını sorgulama ekranı! 17 Ocak TOKİ Erzurum kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Erzurum TOKİ kura sonuçlarını sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından 17 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek Erzurum TOKİ kura çekimlerinin saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.
TOKİ Erzurum kura çekilişi için nefesler tutuldu. Erzurum'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce aile için beklenen gün geldi. 17 Ocak 2026 Cumartesi (bugün) günü gerçekleştirilecek kura çekilişi ile Erzurum merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri tek tek belirleniyor.
17 OCAK TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor. TOKİ'nin resmi kura takvimine göre, Erzurumda'ki sosyal konut projesinin kura çekimi 17 Ocak 2026 Cumartesi (bugün) saat 13.00'te, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
TOKİ, resmi X hesabı üzerinden konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu;
ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet'te yer alan "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kuralı Satış Projeleri için Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden duyurulacak.
TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
ERZURUM TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ
Bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile toplam 4.905 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir;
Erzurum Merkez (Yakutiye, Palandöken, Aziziye): 3500 Konut
Oltu: 100 Konut
Pasinler: 100 Konut
Hınıs: 50 Konut
Aşkale: 200 Konut
İspir: 100 Konut
Şenkaya: 100 Konut
Horasan: 200 Konut
Narman: 50 Konut
Çat: 69 Konut
Olur: 50 Konut
Karayazı: 100 Konut
Karaçoban: 50 Konut
Köprüköy: 50 Konut
Pazaryolu: 50 Konut
Uzundere: 50 Konut
Tekman: 56 Konut
Tortum: 80 Konut
ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
Kura çekimi tamamlanmasının ardından, "Asil" ve "Yedek" olarak belirlenen isim listeleri TOKİ'nin sistemine işlenecek. Sonuçları öğrenmek için: