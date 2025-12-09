Taraftarlar tarafından Trabzonspor-Beşiktaş maçına deplasman yasağı mı geldi, neden soruları merak ediliyor. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması öncesi Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan dikkat çeken bir karar geldi. Ligin 16. haftasında oynanacak mücadelede misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmayacağı açıklandı.

Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 14 Aralık’ta saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada güvenlik riskleri göz önünde bulundurularak alınan deplasman yasağı ise gündemde yer buldu. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçına deplasman yasağı mı geldi, neden?

Trabzonspor-Beşiktaş deplasman yasağı

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA DEPLASMAN YASAĞI MI GELDİ?

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi alınan karar kamuoyuyla paylaşıldı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu güvenlik gerekçelerini dikkate alarak misafir takım tribününün maçta kapalı olmasına hükmetti.

Karar doğrultusunda Beşiktaş taraftarları 14 Aralık'ta Papara Park’ta oynanacak mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

Trabzonspor-Beşiktaş maç biletleri

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA NEDEN DEPLASMAN YASAĞI GETİRİLDİ?

Maç günü güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla Trabzonspor-Beşiktaş maçına deplasman yasağı getirildi. Güvenlik tedbirleri sebebi ile misafir takım seyircisinin stada alınmaması yönündeki karar kamuoyuna duyuruldu.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trabzonspor-Beşiktaş maç biletleri bugün satışa çıktı. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmanın biletleri farklı tribün kategorilerine göre değişen fiyatlarla taraftarlara sunuldu. VIP Platinum-B 9 bin lira, VIP Platinum A-C 7 bin 500 lira, VIP Gold 5 bin lira, VIP Silver 3 bin 500 lira olarak belirlenirken, Batı tribün 1200 lira, Doğu tribün 1000 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 900 lira ve kale arkası biletleri 500 liradan alıcı buluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası