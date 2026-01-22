TÜBİTAK 1001 Programı’nın 2026 yılı 1. dönem başvuruları başladı! "1001 Programına ilişkin Başvuru Kılavuzu" ile sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, TÜBİTAK 1001 Programı’nın 2026 Yılı 1. Dönem başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK 1001 Programı’nın 2026 yılı 1. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1001 Programı’nın 2026 Yılı 1. Dönem başvuruları şubat ayının ilk günlerine kadar devam edecek.

TÜBİTAK 1001 Programı’nın 2026 Yılı 1. Dönem başvuruları başladı!

TUBİTAK BAŞVURU DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 1001 Programının 2026 yılı 1. dönem başvuru süreci başlamıştır.



Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın 2026 yılı 1. dönem başvuruları ARDEB Proje Başvuru Sistemi üzerinden alınmaya başlanmıştır.

Söz konusu programa yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için programa ilişkin internet sayfasında yer alan güncel başvuru formu ve eklerinin doldurularak ARDEB Proje Başvuru Sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Güncel olmayan başvuru formları ile sunulan proje önerileri değerlendirmeye alınmayarak iade edilecektir.

2026 yılı 1. döneminde sunulacak proje önerilerinin çevrim içi başvuruları için son tarih 2 Mart 2026, söz konusu projelerin e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih ise 5 Mart 2026 olarak belirlenmiştir. " denildi.

