Türk Hava Yolları, bilgi sisteminde sorun yaşandığını açıkladı

Microsoft'ta meydana gelen teknik sorunun ardından Türk Hava Yolları'nın bilgi sisteminde meydana gelen sorun nedeniyle Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün X hesabından açıklamada bulundu. Türk Hava Yolları sistemi çöktü mü, sorun mu var merak ederken sorunla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

19 Temmuz günü meydana gelen sorunun ardından THY tarafından açıklama geldi.

TÜRK HAVA YOLLARI SORUN MU VAR, NE OLDU?

Yahya Üstün, X hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Değerli yolcularımız, Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."

TÜRK HAVA YOLLARI ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector'de yer alan rapor şöyle:

Microsoft'ta meydana gelen sorunun ardından The Spectator Index tarafından "Microsoft hizmet kesintileri dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor." açıklaması geldi.