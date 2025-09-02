Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak?

- Güncelleme:
Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı İspanya'yı sahasında ağırlıyor. Konya'da oynanacak mücadelenin detayları merak edilirken futbolseverler 'Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak' araştırıyor.

A Mili Futbol Takımı, EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı sahasında ağırlıyor. 7 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak mücadelenin oynanacağı yer merak konusu.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Konya'da daha önce 7'si resmi biri özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan A Milli Takım, bu karşılaşmalarda  4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 15 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü. 

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, EURO 2016 Elemeleri'nde Hollanda ve İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği unutulmaz maçlara ev sahipliği yaptı. 

Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak? - 1. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 7 Eylül Pazar günü 21.45'te İspanya ile mücadele edecek. 

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

