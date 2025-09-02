Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak?

A Mili Futbol Takımı, EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı sahasında ağırlıyor. 7 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak mücadelenin oynanacağı yer merak konusu.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Konya'da daha önce 7'si resmi biri özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 15 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, EURO 2016 Elemeleri'nde Hollanda ve İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği unutulmaz maçlara ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 7 Eylül Pazar günü 21.45'te İspanya ile mücadele edecek.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye