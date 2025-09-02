Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı İspanya'yı sahasında ağırlıyor. Konya'da oynanacak mücadelenin detayları merak edilirken futbolseverler 'Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak' araştırıyor.
A Mili Futbol Takımı, EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı sahasında ağırlıyor. 7 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak mücadelenin oynanacağı yer merak konusu.
TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Konya'da daha önce 7'si resmi biri özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 15 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, EURO 2016 Elemeleri'nde Hollanda ve İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği unutulmaz maçlara ev sahipliği yaptı.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 7 Eylül Pazar günü 21.45'te İspanya ile mücadele edecek.
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya
11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye