Türkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Listede 3 isim dikkat çekiyor
Türkiye’nin kadın vergi rekortmenleri merak ediliyor. 2020-2024 döneminde kadın mükellefler ülkenin en fazla gelir vergisi verenler listesinde toplam 11 kez yer aldı. İpek Kıraç, Gülden Kanatlı Derbil ve Ceyda Lale Tara listede öne çıkan isimler olarak dikkat çekti. İşte Türkiye’nin kadın vergi rekortmenleri ve yıllara göre vergi tutarları...
Türkiye'nin 2024 yılı kadın vergi rekortmenleri belli oldu. Buna göre kadınlar, 2020-2024 döneminde ülkenin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde 11 kez yer aldı.
Peki Türkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Vatandaşlar 2024 yılı kadın vergi rekortmenleri listesini araştırıyor.
TÜRKİYE'NİN KADIN VERGİ REKORTMENLERİ KİMLER?
2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadınlar arasında aşağıdaki tabloda belirtilen isimler yer alıyor:
|Yıl
|Sıra No
|Adı Soyadı
|Vergi Tutarı (TL)
|2024
|96
|Gülden Kanatlı Derbil
|75.873.916
|2023
|5
|İpek Kıraç
|323.300.723
|2023
|64
|Ahu Serter
|54.597.792
|2022
|9
|İpek Kıraç
|115.634.175
|2022
|17
|Ceyda Lale Tara
|72.030.059
|2022
|65
|Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı
|33.435.352
|2022
|90
|Diane Arcas
|27.715.726
|2021
|7
|İpek Kıraç
|75.120.085
|2021
|15
|Ceyda Lale Tara
|43.223.821
|2021
|99
|Ferda Çelebi
|17.425.607
|2020
|53
|Gülden Kanatlı Derbil
|13.782.504
LİSTEDE 3 İSİM DİKKAT ÇEKİYOR
Listede yer alan kadın vergi rekortmenleri arasında 3 isim öne çıktı.
İpek Kıraç üç, Gülden Kanatlı Derbil ve Ceyda Lale Tara ise ikişer kez listeye girerek dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe