Türkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Listede 3 isim dikkat çekiyor

Türkiye’nin kadın vergi rekortmenleri merak ediliyor. 2020-2024 döneminde kadın mükellefler ülkenin en fazla gelir vergisi verenler listesinde toplam 11 kez yer aldı. İpek Kıraç, Gülden Kanatlı Derbil ve Ceyda Lale Tara listede öne çıkan isimler olarak dikkat çekti. İşte Türkiye’nin kadın vergi rekortmenleri ve yıllara göre vergi tutarları...

Türkiye'nin 2024 yılı kadın vergi rekortmenleri belli oldu. Buna göre kadınlar, 2020-2024 döneminde ülkenin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde 11 kez yer aldı.

Peki Türkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Vatandaşlar 2024 yılı kadın vergi rekortmenleri listesini araştırıyor.

Türkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Listede 3 isim dikkat çekiyor - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN KADIN VERGİ REKORTMENLERİ KİMLER? 

2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadınlar arasında aşağıdaki tabloda belirtilen isimler yer alıyor:

YılSıra NoAdı SoyadıVergi Tutarı (TL)
202496Gülden Kanatlı Derbil75.873.916
20235İpek Kıraç323.300.723
202364Ahu Serter54.597.792
20229İpek Kıraç115.634.175
202217Ceyda Lale Tara72.030.059
202265Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı33.435.352
202290Diane Arcas27.715.726
20217İpek Kıraç75.120.085
202115Ceyda Lale Tara43.223.821
202199Ferda Çelebi17.425.607
202053Gülden Kanatlı Derbil13.782.504

LİSTEDE 3 İSİM DİKKAT ÇEKİYOR

Listede yer alan kadın vergi rekortmenleri arasında 3 isim öne çıktı.

İpek Kıraç üç, Gülden Kanatlı Derbil ve Ceyda Lale Tara ise ikişer kez listeye girerek dikkatleri üzerine çekti.

