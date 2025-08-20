Türkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Listede 3 isim dikkat çekiyor

Türkiye'nin 2024 yılı kadın vergi rekortmenleri belli oldu. Buna göre kadınlar, 2020-2024 döneminde ülkenin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde 11 kez yer aldı.

Peki Türkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Vatandaşlar 2024 yılı kadın vergi rekortmenleri listesini araştırıyor.

TÜRKİYE'NİN KADIN VERGİ REKORTMENLERİ KİMLER?

2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadınlar arasında aşağıdaki tabloda belirtilen isimler yer alıyor:

Yıl Sıra No Adı Soyadı Vergi Tutarı (TL) 2024 96 Gülden Kanatlı Derbil 75.873.916 2023 5 İpek Kıraç 323.300.723 2023 64 Ahu Serter 54.597.792 2022 9 İpek Kıraç 115.634.175 2022 17 Ceyda Lale Tara 72.030.059 2022 65 Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı 33.435.352 2022 90 Diane Arcas 27.715.726 2021 7 İpek Kıraç 75.120.085 2021 15 Ceyda Lale Tara 43.223.821 2021 99 Ferda Çelebi 17.425.607 2020 53 Gülden Kanatlı Derbil 13.782.504

LİSTEDE 3 İSİM DİKKAT ÇEKİYOR

Listede yer alan kadın vergi rekortmenleri arasında 3 isim öne çıktı.