TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! 2025 TUS 2. dönem sonuçları nereden görüntülenir?

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! 2025 TUS 2. dönem sonuçları nereden görüntülenir?

2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının soru ve cevap anahtarları erişime açıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın soru kitapçıkları ve cevapları merak konusu oldu. İşte 2025 TUS 2. Dönem A-B-C-D-E cevap anahtarı...

2025 TUS 2. dönem sınavları, 17 Ağustos'ta sona erdi. Binlerce aday, sınavın ardından TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarını arama motorlarında sorgulatılıyor.

Doğru ve yanlışlarını incelemek isteyenler, ÖSYM ekranını sık sık araştırmaya başladı. Peki, 2025 TUS 2. dönem sonuçları nereden görüntülenir? İşte TUS soruları ve cevapları sorgulama ekranı...

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! 2025 TUS 2. dönem sonuçları nereden görüntülenir? - 1. Resim

2025 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

2025 TUS 2.dönem sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

TUS SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! 2025 TUS 2. dönem sonuçları nereden görüntülenir? - 2. Resim

2025 2.DÖNEM TUS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 33 bin 408, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 33 bin 258 adayın katılacağını bildirdi.

İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu'na ise toplam 100 adayın katılacağını belirten Ersoy, 130 bina ve 2 bin 215 salonda yapılacak sınavlarda 7 bin 783 görevlinin yer alacağı konusunda bilgi verildi.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğu belirtilen Ersoy, 242 adayın bu haktan yararlandığını söyledi. Ersoy, TUS testlerine 86 da engelli adayın katılacağını bildirdi.

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! 2025 TUS 2. dönem sonuçları nereden görüntülenir? - 3. Resim

TUS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın soru kitapçıkları ve cevapları paylaşıldı.

Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu ikinci aşaması ise saat 14.45'te başladı ve oturumlar 17.00'de sona erdi. Sınavın tamamlanmasıyla beraber kitapçıklar ve cevap anahtarları ÖSYM üzerinden duyuruldu.

