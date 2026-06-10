2026 YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların gündeminde sınav merkezleri yer almaya başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınavların aynı okulda mı yoksa farklı okullarda mı yapılacağını öğrenmek için giriş belgelerindeki bilgileri incelemeye başladı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreçte yeni bir aşamaya geçildi. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS sınav giriş belgelerinin ardından adaylar, oturumlara hangi okul ve salonlarda katılacaklarını araştırırken özellikle TYT ve AYT sınav merkezlerinin aynı olup olmadığı sorusu öne çıktı.

TYT ve AYT AYNI OKULDA MI OLACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında gerçekleştirilen TYT ve AYT oturumları için adayların sınava gireceği okul bilgileri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgelerinde ayrı ayrı belirtiliyor. Sınav merkezleri belirlenirken adayların tercih ettikleri sınav ili, kontenjan durumu ve bina kapasitesi gibi kriterler dikkate alınıyor.

TYT ve AYT aynı okulda mı olacak? TYT-AYT sınavları farklı okullarda mı?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında TYT ve AYT oturumlarının çoğu aday için aynı okulda gerçekleştirildiği görülüyor. Ancak bu durum her aday için kesin bir kural niteliği taşımıyor. ÖSYM, sınav organizasyonuna bağlı olarak bazı adayları farklı okul veya binalara yönlendirebilir. Bu nedenle adayların her oturum için ayrı olarak düzenlenen sınav giriş belgelerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor.

Sınavların aynı okulda yapılması durumunda bile salon ve sıra numaralarında değişiklik olabilir. Bu nedenle adayların yalnızca okul bilgisini değil, bina, salon ve sıra numarası detaylarını da sınav öncesinde incelemeleri önem taşıyor.

TYT ve AYT aynı okulda mı olacak? TYT-AYT sınavları farklı okullarda mı?

TYT-AYT SINAVLARI FARKLI OKULLARDA MI?

TYT ve AYT farklı okullarda yapılabilir. Özellikle büyükşehirlerde sınava katılan aday sayısının yüksek olması nedeniyle ÖSYM farklı oturumlar için farklı binaları kullanabiliyor. Bu nedenle bazı adayların TYT ve AYT oturumlarına farklı okullarda girmesi söz konusu olabiliyor.

TYT ve AYT aynı okulda mı olacak? TYT-AYT sınavları farklı okullarda mı?

Aynı durum yabancı dil oturumu olan YDT için de geçerli. Adayların üç oturum için ayrı ayrı oluşturulan sınav giriş belgelerini incelemeleri ve sınav günü herhangi bir karışıklık yaşamamak adına sınav merkezlerini önceden görmeleri tavsiye ediliyor.

ÖSYM tarafından erişime açılan sınav giriş belgelerinde adayların hangi okulda, hangi binada, hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceği açık şekilde yer alıyor.

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