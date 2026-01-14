Enerji, iklimlendirme ve yenilenebilir teknolojiler alanında faaliyet gösteren Üçay Mühendislik’in halka arz süreci 14 Ocak itibarıyla başladı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda lot dağılımı, katılım endeksine uygunluk durumu ve hisse kodu merak ediliyor.

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., 2026 yılının ilk halka arzlarından biri olarak yatırımcıların karşısına çıktı. UCAYM kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz takvimi, hisse fiyatı ve katılım endeksine uygunluk durumu son günlerde en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN

Üçay Mühendislik halka arzında talep toplama tarihleri 14-15-16 Ocak 2026 olarak belirlendi. Halka arz süreci, her gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak olan arzda pay başına fiyat 18,00 TL olarak açıklandı.

Toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,08 milyar TL olarak hesaplanırken, şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesi 225 milyon TL’ye ulaşacak. Halka arz kapsamında 50 milyon TL’lik pay sermaye artırımı, 10 milyon TL’lik pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranının yüzde 26,67 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ÜÇAY MÜHENDESLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Üçay Mühendislik tarafından paylaşılan izahname ve halka arz bilgilerine göre şirket, katılım endeksine uygun olarak değerlendirildi. Bu kapsamda katılım endeksine duyarlı yatırımcılar, Üçay Mühendislik halka arzına katılım sağlayabilir.

ÜÇAY MÜHENDESLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Üçay Mühendislik halka arzında toplam 60 milyon lot dağıtımı yapılacak. Tahsisat oranlarına göre payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u yüksek başvurulu yatırımcılara ayrıldı. Bu dağılım, bireysel yatırımcı ilgisinin yüksek olmasına zemin hazırlıyor.

Katılımcı sayısına bağlı olarak muhtemel lot dağılımı senaryoları şu şekilde:

- 150 Bin katılım ~ 280 Lot (5040 TL).

- 250 Bin katılım ~ 168 Lot (3024 TL).

- 500 Bin katılım ~ 84 Lot (1512 TL).

- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (1080 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (684 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 26 Lot (468 TL).

