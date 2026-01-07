Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ, bugün, yarın ve cuma günü halka arz için talep toplayacak.

ÖNDER ÇELİK - İkisi Tekirdağ Çerkezköy’deki Veliköy OSB’de, biri yine Tekirdağ Çerkezköy’deki Çerkezköy OSB’de olmak üzere üç ayrı fabrikada ürettiği ürünleri 5 kıtada 90’dan fazla ülkede ihracat eden şirketin pay başına 30,24 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arzına FRMPL koduyla katılım sağlanabilecek. 1 milyar 209 milyon 600 bin TL büyüklükte olması hedeflenen halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Katılım endeksine uygun olan Formül Plastik hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.

Halka arz gelirinin yüzde 75'iyle yatırım yapacak! Formül Plastik'te talep toplama başladı

EN AZ YÜZDE 20 KÂR DAĞITIM TAAHHÜDÜ

Şirketin kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir karının en az yüzde 20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtma taahhüdü bulunuyor. Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 2025’in ilk 9 ayında 24 bin 280 tondan fazla boru ve ek parça üreten, cirosunun yaklaşık yüzde 46’sını ihracattan elde eden Formül Plastik’in sektörünün öncü markalarından biri olduğunu söyledi. Formül Plastik’in orta ve uzun vadeli yatırım hedeflerini daha verimli çalışabilme ve pazardan daha büyük pay alabilme stratejisi doğrultusunda şekillendirdiklerini dile getiren Hot, şöyle konuştu: Fiziki olarak genişleme ve üretim kapasitemizi artırma stratejimiz çerçevesinde; boru fabrikalarımızı entegre hâle getirme ve otomasyon süreçlerini hızlandırma amaçlı yapılacak yeni fabrika yatırımının yanı sıra ürün gamımızı genişletmek, yüksek kira gideri kalemini sıfırlamak için de metal fabrikamızı mevcut arsamız üzerinde yapacağımız yeni binaya taşımayı planlıyoruz. Halka arzımız bu planladığımız yatırımları hayata geçirme konusunda bize önemli bir kaynak sağlayacak. Halka arz gelirimizin yüzde 75’ini yatırımlarımız için kullanmayı, kalan yüzde 25’ini de yatırımlar sonrası artacak kapasitenin ihtiyacı olan işletme sermayesinde değerlendirmeyi planlıyoruz. Böylece tüm halka arz gelirimizi yatırımlarımızda değerlendirmiş olacağız.

İHRACATIN SATIŞTAKİ PAYI YÜZDE 55’İ AŞTI

Ömer Hot “Son 3 yılda toplam 103 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirketimizin toplam satışlarındaki ihracat payı yüzde 55’i aştı. 2025’in ilk 9 ayında 2 milyar 448 milyon 534 bin 397 TL hasılat elde ettik. Brüt kârımız 664 milyon 51 bin 559 TL, dönem kârımız 117 milyon 56 bin 924 TL olarak gerçekleşti” dedi.

