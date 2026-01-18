İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası THY, AJet ve Pegasus uçuşları için son dakika iptal duyuruları yakında takip ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı üzerinden seyahat edecek yolcular, 18-19 Ocak iptal edilen uçak seferleri listesini sorguluyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte hava ulaşımında zorunlu düzenlemelere gidildi. Şehir genelinde hayatı zorlaştıran olumsuz hava koşulları yüzünden Sabiha Gökçen Havalimanı operasyonlarında kısıtlama kararları alındı. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) yaptığı toplantı sonrasında, uçuş güvenliğini korumak adına sefer sayılarının azaltılmasına karar verildi. Peki, uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ve yarın yapılması planlanan pek çok uçuş programdan çıkarıldı. Özellikle kar yağışının ve fırtınanın uçuş trafiğini aksatmaması için Pegasus ve AJet firmaları bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Havayolu şirketlerinden yapılan açıklamalara göre hava durumunun seyrine göre iptal edilen sefer sayılarında artış yaşanabilir. Bu yüzden yolcuların havalimanına gitmeden önce bilet durumlarını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.

Şu anki duruma göre, uçuşu iptal olan yolculara sistemde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme yapılıyor. Ancak yoğunluk nedeniyle gecikme yaşanabileceği için THY ve Pegasus gibi firmaların web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden "uçuş sorgulama" kısmından uçuş durumu öğrenilebilir.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ SON DAKİKA?

Sabiha Gökçen Havalimanın'da 18 Ocak ve 19 Ocak tarihlerinde uçuş kapasitesinin %15 oranında düşürüldüğü açıklandı. Kapasite kısıtlamasıyla birlikte Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı birçok uçuş önceden iptal edildi. Özellikle AJet, bu süreçte Sabiha Gökçen’den yapılacak 38 seferinin iptal edildiğini resmi olarak paylaştı.

PEGASUS 18-19 OCAK İPTAL SEFERLER

Pegasus, 18-19 Ocak 2026 tarihlerinde iptal olan seferlerini duyurdu:

18 Ocak Pegasus iptal seferler

Açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi. Uçuşlarla ilgili detaylı bilgilere Pegasus'un web veya mobil uygulaması üzerinden takip edilebileceği açıklandı.

19 Ocak Pegasus iptal seferler

AJET 18-19 OCAK İPTAL SEFERLER

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da sefer iptallerine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

