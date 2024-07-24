UEFA 2024 kurallarına göre elemelerde 1 galibiyet 0.200 ülke puanı kazandırıyor

2024-2025 sezonunda Avrupa Kupaları'nda yer alacak olan temsilcilerimizin her galibiyetlerinin kaç ülke puanı getireceği belli oldu. UEFA 2024 kurallarına göre 1 galibiyet 0.200 ülke puanı getirecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 4-3 yenerek ülke puanına katkı sağladı ve Çekya'nın Türkiye'yi geçmesini engelledi.

Taraftarlar tarafından 1 galibiyetin kaç ülke puanı getirdiği merak ediliyor.

1 GALİBİYET KAÇ ÜLKE PUANI?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre eleme ve play-off aşamalarında kazanılan her galibiyet toplamda 1 puan getirirken beraberlik ise 0,5 puan getiriyor.

Alınan puanlar ülke adına turnuvalara katılan toplam takım sayısına bölünüyor.

2024-2025 sezonunda 5 takımla giren Türkiye, her galibiyetin ardından 0.2 puan kazanacak.

Eleme ve play-off aşamasından sonra ise galibiyet toplam 2 puan, beraberlik ise 1 puan kazandıracak.

Yine grup aşamasına geçen takım sayısına bölünerek 1 galibiyetin puan değeri belirlenecek.

HER GALİBİYET KAÇ ÜLKE PUANI GETİRİR?

2024 Avrupa Şampiyonaları'nda eleme ve play-off aşamalarında temsilcilerimizin aldığı her galibiyet 0.2 puan kazandıracak.

Fenerbahçe'nin Lugano'yu yenmesinin ardından 0.2 puan ülke puanına katkı yaptı.

ÜLKE PUANINA EN ÇOK HANGİ TAKIM KATKI YAPTI?

Güncel verilere göre Türkiye 33.800 ülke puanı ile UEFA sıralamasında 9. sırada yer alıyor.

Güncel verilere göre 10.8 puan ile en çok Fenerbahçe ülke puanına katkı yaptı.

Diğer takımların katkıları ise sırayla şöyle: