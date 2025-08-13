UEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden Türk takımları, ülke puanı sıralamasında Türkiye’yi üst sıralara taşıma çabasında. UEFA ülke puanı sıralaması güncel durumu ve Türkiye kaçıncı sırada merak ediliyor.

TÜRKİYE UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, 12 Ağustos 2025 itibarıyla UEFA ülke puanı sıralamasında 42.800 puanla 9. sırada bulunuyor. Çekya (39.600) 10. sırada yer alırken Türkiye, 8. sıradaki 52.950 puanı Belçika’yı yakalamak için mücadele ediyor.

UEFA ülke puanı, bir ülkenin takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde elde ettiği sonuçların toplam puanının, o sezon Avrupa’ya katılan takım sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor.

Türkiye’den 2025-2026 sezonunda beş takım (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, İstanbul Başakşehir) Avrupa kupalarına katıldı. Sezon sonunda bu takımların topladığı puanlar beşe bölünerek Türkiye’nin sezon katsayısı belirlenecek.

Geçmiş beş sezonun katsayıları toplanarak oluşturulan 2025-2026 sezonundaki ülke puanı, 2027-2028 sezonu için takım sayılarını belirleyecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL!

1- İngiltere 94,939

2- İtalya 84,374

3- İspanya 78,703

4- Almanya 74,545

5- Fransa 67,748

6- Hollanda 60,616

7- Portekiz 55,166

8- Belçika 52,950

9- Türkiye 42,800

10- Çekya 39,600