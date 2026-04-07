Sinem Dedetaş'ın başkanlık görevini sürdürdüğü Üsküdar Belediyesi'nin hangi partide olduğu, belediye meclis çoğunluğu ve meclis üyeleri son gelişmelerin ardından yeniden merak konusu oldu.

İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar’da belediye yönetimi ve meclis yapısı, kamuoyunda sıkça gündeme gelen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle belediyenin hangi parti tarafından yönetildiği ve meclis çoğunluğunun kimde olduğu soruları öne çıkıyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Üsküdar Belediyesi yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti. CHP’nin adayı Sinem Dedetaş, yüzde 49,9 oyla seçilerek yüzde 42,37 oy alan rakibi Hilmi Türkmen'i geride bırakmıştı. Üsküdar Belediyesi’nin mevcut yönetimi CHP’de bulunurken, yerel yönetim faaliyetleri bu doğrultuda yürütülüyor.

Üsküdar Belediyesi hangi partinin, belediye meclis üyeleri kimler?

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MECLİS ÇOĞUNLUĞU HANGİ PARTİDE?

Üsküdar Belediye Meclisi’nde çoğunluk yapısı, yerel seçimlerde alınan oy oranlarına göre belirleniyor. 2024 seçimlerinin ardından mecliste farklı partiler temsil edilse de çoğunluğun hangi partide olduğu alınan kararları ve dengeleri doğrudan etkiliyor. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde çoğunluk CHP'de bulunuyor.

Üsküdar Belediyesi hangi partinin, belediye meclis üyeleri kimler?

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ KİMLER?

Meclis üyeleri; imar, bütçe, şehir planlama ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda karar alma süreçlerinde aktif rol oynuyor. Güncel ve tam meclis üye listesine Üsküdar Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Sinem Dedetaş - Meclis Başkanı

Ali Aral - Meclis 1. Başkan Vekili

Güllü Saran - Meclis 2. Başkan Vekili

Adem Ramazan Kırca - Cumhuriyet Halk Partisi

Ahmet Başbaydar - Cumhuriyet Halk Partisi

Ali Polat - Cumhuriyet Halk Partisi

Amine Cansu Çelik - Cumhuriyet Halk Partisi

Ayhan Aydın - Cumhuriyet Halk Partisi

Aysel Can Ekşi - Cumhuriyet Halk Partisi

Aziz Yağmur - Cumhuriyet Halk Partisi

Binali Coşkun - Cumhuriyet Halk Partisi

Birol Aydın - Milliyetçi Hareket Partisi

Bülent Kayğun - Cumhuriyet Halk Partisi

Davut Uyguntürk - Milliyetçi Hareket Partisi

Dündar Ziya Gültekin - Adalet ve Kalkınma Partisi

Ekrem Baki - Cumhuriyet Halk Partisi

Elvan Doğan - Cumhuriyet Halk Partisi

Emre Gülener - Cumhuriyet Halk Partisi

Güneş Gülaydın - Cumhuriyet Halk Partisi

Halit Onur Bayav - Cumhuriyet Halk Partisi

Hazal Bayhan Koç - Cumhuriyet Halk Partisi

Hüseyin Ali Köklü - Cumhuriyet Halk Partisi

Hüseyin Kazan - Cumhuriyet Halk Partisi

İsmail Bulut - Adalet ve Kalkınma Partisi

Kemal Özer - Adalet ve Kalkınma Partisi

Kübra Şimşek - Adalet ve Kalkınma Partisi

Maide Bukem Abay - Adalet ve Kalkınma Partisi

Mithat Özdemir - Cumhuriyet Halk Partisi

Muammer Çolak - Adalet ve Kalkınma Partisi

Muhammed Emin Sarıoğlu - Adalet ve Kalkınma Partisi

Mustafa Erhan Eyvel - Cumhuriyet Halk Partisi

Münevver Yorulmaz - Adalet ve Kalkınma Partisi

Nejdet Ay - Cumhuriyet Halk Partisi

Nihat Doğan - Cumhuriyet Halk Partisi

Osman Türkmen - Cumhuriyet Halk Partisi

Önder Aykıroğlu - Adalet ve Kalkınma Partisi

Özlem Zekiye Bağlar - Adalet ve Kalkınma Partisi

Saadeddin Karaca - Adalet ve Kalkınma Partisi

Selçuk Kerem Berber - Cumhuriyet Halk Partisi

Sevgi Aydın - Adalet ve Kalkınma Partisi

Sibel Tan Çetinkaya - Cumhuriyet Halk Partisi

Tahsin Epli - Cumhuriyet Halk Partisi

Tahsin Usta - Cumhuriyet Halk Partisi

Umut Arman Sonay - Adalet ve Kalkınma Partisi

Vefa Yunus Taylan - Adalet ve Kalkınma Partisi

Zeki Çeker - Milliyetçi Hareket Partisi

