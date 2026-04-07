Üsküdar Belediyesi hangi partinin, belediye meclis üyeleri kimler?
Sinem Dedetaş'ın başkanlık görevini sürdürdüğü Üsküdar Belediyesi'nin hangi partide olduğu, belediye meclis çoğunluğu ve meclis üyeleri son gelişmelerin ardından yeniden merak konusu oldu.
İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar’da belediye yönetimi ve meclis yapısı, kamuoyunda sıkça gündeme gelen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle belediyenin hangi parti tarafından yönetildiği ve meclis çoğunluğunun kimde olduğu soruları öne çıkıyor.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN?
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Üsküdar Belediyesi yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti. CHP’nin adayı Sinem Dedetaş, yüzde 49,9 oyla seçilerek yüzde 42,37 oy alan rakibi Hilmi Türkmen'i geride bırakmıştı. Üsküdar Belediyesi’nin mevcut yönetimi CHP’de bulunurken, yerel yönetim faaliyetleri bu doğrultuda yürütülüyor.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MECLİS ÇOĞUNLUĞU HANGİ PARTİDE?
Üsküdar Belediye Meclisi’nde çoğunluk yapısı, yerel seçimlerde alınan oy oranlarına göre belirleniyor. 2024 seçimlerinin ardından mecliste farklı partiler temsil edilse de çoğunluğun hangi partide olduğu alınan kararları ve dengeleri doğrudan etkiliyor. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde çoğunluk CHP'de bulunuyor.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ KİMLER?
Meclis üyeleri; imar, bütçe, şehir planlama ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda karar alma süreçlerinde aktif rol oynuyor. Güncel ve tam meclis üye listesine Üsküdar Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Sinem Dedetaş - Meclis Başkanı
Ali Aral - Meclis 1. Başkan Vekili
Güllü Saran - Meclis 2. Başkan Vekili
Adem Ramazan Kırca - Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Başbaydar - Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Polat - Cumhuriyet Halk Partisi
Amine Cansu Çelik - Cumhuriyet Halk Partisi
Ayhan Aydın - Cumhuriyet Halk Partisi
Aysel Can Ekşi - Cumhuriyet Halk Partisi
Aziz Yağmur - Cumhuriyet Halk Partisi
Binali Coşkun - Cumhuriyet Halk Partisi
Birol Aydın - Milliyetçi Hareket Partisi
Bülent Kayğun - Cumhuriyet Halk Partisi
Davut Uyguntürk - Milliyetçi Hareket Partisi
Dündar Ziya Gültekin - Adalet ve Kalkınma Partisi
Ekrem Baki - Cumhuriyet Halk Partisi
Elvan Doğan - Cumhuriyet Halk Partisi
Emre Gülener - Cumhuriyet Halk Partisi
Güneş Gülaydın - Cumhuriyet Halk Partisi
Halit Onur Bayav - Cumhuriyet Halk Partisi
Hazal Bayhan Koç - Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin Ali Köklü - Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin Kazan - Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Bulut - Adalet ve Kalkınma Partisi
Kemal Özer - Adalet ve Kalkınma Partisi
Kübra Şimşek - Adalet ve Kalkınma Partisi
Maide Bukem Abay - Adalet ve Kalkınma Partisi
Mithat Özdemir - Cumhuriyet Halk Partisi
Muammer Çolak - Adalet ve Kalkınma Partisi
Muhammed Emin Sarıoğlu - Adalet ve Kalkınma Partisi
Mustafa Erhan Eyvel - Cumhuriyet Halk Partisi
Münevver Yorulmaz - Adalet ve Kalkınma Partisi
Nejdet Ay - Cumhuriyet Halk Partisi
Nihat Doğan - Cumhuriyet Halk Partisi
Osman Türkmen - Cumhuriyet Halk Partisi
Önder Aykıroğlu - Adalet ve Kalkınma Partisi
Özlem Zekiye Bağlar - Adalet ve Kalkınma Partisi
Saadeddin Karaca - Adalet ve Kalkınma Partisi
Selçuk Kerem Berber - Cumhuriyet Halk Partisi
Sevgi Aydın - Adalet ve Kalkınma Partisi
Sibel Tan Çetinkaya - Cumhuriyet Halk Partisi
Tahsin Epli - Cumhuriyet Halk Partisi
Tahsin Usta - Cumhuriyet Halk Partisi
Umut Arman Sonay - Adalet ve Kalkınma Partisi
Vefa Yunus Taylan - Adalet ve Kalkınma Partisi
Zeki Çeker - Milliyetçi Hareket Partisi