Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde

Sezon finalinde Alya ve Cihan aşkının akıbeti kafalarda büyük bir soru işareti bıraksa da dizi 3 aylık bir yaz sürecine girdi. Eylül ayına kısa bir süre kala Uzak Şehir'in ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir yeni sezon tarihiyle ilgili yapım tarafından açıklama gelmedi. Bu nedenle dizisin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmedi.

Ancak kısa süre önce Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in 24 Ağustos günü sete çıkacağını açıkladı. Bu kapsamda Uzak Şehirdizisinin 8 Eylül ya da 15 Eylül Pazartesi günü başlayacağı tahmin ediliyor.

UZAK ŞEHİR 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 28. bölümüyle 2 Haziran Pazartesi günü sezon finali yapmıştı. Tüm sırların tek tek çözüldüğü, yarım kalan aşkların evlilikle taçlandığı ve beklenen itirafların edildiği sezon finali izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Uzak Şehir'in 2.sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından 29.bölüm fragmanının Kanal D'nin internet adresi üzerinden duyurulması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR 29.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzak Şehir 29.bölüm yayın tarihi hakkında henüz bilgi verilmemiştir. Yapım tarafından en kısa sürede konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.