Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde

Güncelleme:
Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde
Uzak Şehir'in 2.sezon tarihi için nefesler tutuldu. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir'in Uzak Şehir dizisinin çekimlerinin başlama tarihi hakkında açıklama yapıldı. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi hakkında tüm detaylar...

Kanal D'nin en çok reyting rekorunu kıran dizisi Uzak Şehir 2.sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Aşiret dizilerine yeni bir soluk getiren yapım sezon finaliyle fazlasıyla ses getirdi. 
 
Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde - 1. Resim

Sezon finalinde Alya ve Cihan aşkının akıbeti kafalarda büyük bir soru işareti bıraksa da dizi 3 aylık bir yaz sürecine girdi. Eylül ayına kısa bir süre kala Uzak Şehir'in ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde - 2. Resim

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir yeni sezon tarihiyle ilgili yapım tarafından açıklama gelmedi. Bu nedenle dizisin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı  henüz netleşmedi. 

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde - 3. Resim

Ancak kısa süre önce Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in 24 Ağustos günü sete çıkacağını açıkladı. Bu kapsamda Uzak Şehirdizisinin 8 Eylül ya da 15 Eylül Pazartesi günü başlayacağı tahmin ediliyor.

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde - 4. Resim

UZAK ŞEHİR 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 28. bölümüyle 2 Haziran Pazartesi günü sezon finali yapmıştı. Tüm sırların tek tek çözüldüğü, yarım kalan aşkların evlilikle taçlandığı ve beklenen itirafların edildiği sezon finali izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde - 5. Resim

Uzak Şehir'in 2.sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından 29.bölüm fragmanının Kanal D'nin internet adresi üzerinden duyurulması bekleniyor. 

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde - 6. Resim

UZAK ŞEHİR 29.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzak Şehir 29.bölüm yayın tarihi hakkında henüz bilgi verilmemiştir. Yapım tarafından en kısa sürede konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

