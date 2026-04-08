Çorum’un Bayat ilçesinde 8 Nisan 2026 sabahı saat 10.20’de 4,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar ''Çorum depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?'' sorularını gündeme taşırken Çorum Valiliği'nden açıklama geldi. AFAD’ın paylaştığı verilere göre ise sarsıntının derinliği 11 kilometre olarak ölçülürken deprem Bayat’ın yanı sıra Oğuzlar, Dodurga ve İskilip ilçeleri ile Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de hissedildi.

Çorum depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı soruları kamuoyunca gündeme getirilirken Çorum Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Valilikten açıklama! Çorum depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

ÇORUM DEPREMİNDE YIKIM OLDU MU?

Çorum’un Bayat ilçesinde 8 Nisan 2026 sabah saat 10.20’de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrası ilk tespitlerin olumlu olduğunu ve bölgedeki çalışmaları yakından takip ettiklerini duyurdu. Bölgede henüz bir yıkıma rastlandığına dair açıklama ise yapılmadı.

Valilikten açıklama! Çorum depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

ÇORUM DEPREMİNDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Valilikten yapılan açıklamada, deprem sonrası can kaybı veya yaralanan vatandaş olmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri ve muhtarlar bölgede yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamadıklarını bildirdi.

Valilikten açıklama! Çorum depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

Çorum Valisi Ali Çalgan deprem sonrası yaptığı açıklamada "Jandarma birimlerimiz muhtarlarımızla iletişime geçmiş olup, deprem nedeniyle şu ana dek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Acil çağrı merkezlerimize ya da ilgili kurumlarımıza da bir ihbar ya da yardım çağrısı düşmemiştir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah milletimizi bu tür afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

