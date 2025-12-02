Türkiye’de kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Ülke genelinde birçok bölgede kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Doğu Anadolu’nun önemli şehirlerinden Van’da da kar yağışı beklentisi yükseliyor. Van'da ne zaman kar yağacak merak edilirken Meteoroloji uzmanlarının güncel tahminlerine göre önümüzdeki günlerde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olabileceğini ve gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin artacağını belirtiyor. Peki, Van'da ne zaman kar yağacak?

VAN'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Van’da kış mevsimi etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji yetkililerinin son değerlendirmelerine göre Van'da karla karışık yağmur Salı günü öğleden sonra etkili olacak.

2 Aralık Salı günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklık 7 derece civarında başlayacak ve gün içinde 0 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde ise hava çok bulutlu olacak ve gece sıcaklığı eksi 3 dereceyi gösterecek. Yüksek kesimlerde kar yağışının daha yoğun olması bekleniyor.

VAN HAVA DURUMU

03 Aralık Çarşamba: Puslu, en düşük -3°C, en yüksek 7°C

04 Aralık Perşembe: Puslu, en düşük -3°C, en yüksek 8°C

05 Aralık Cuma: Parçalı Bulutlu, en düşük -2°C, en yüksek 9°C

06 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu, en düşük -2°C, en yüksek 9°C

07 Aralık Pazar: Yağmurlu, en düşük 0°C, en yüksek 11°C

VAN'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI 2 ARALIK

2 Aralık Salı günü Van’da öğleden sonra karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 7 ila 0 derece arasında değişecek, gece eksi 3 dereceye kadar düşecek. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

