ABD ve Venezuela arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Donald Trump yönetimi, Venezuela üzerindeki baskıyı artırmak için iki ay süreyle ülkenin petrolünü hedef alan tam bir karantina uygulanmasını talimatlandırdı. Beyaz Saray’dan gelen yetkililer, öncelikli amacın ekonomik yaptırımlar aracılığıyla Maduro yönetimi üzerinde baskı kurmak olduğunu belirtti. Hızla devam eden gelişmelerin ardından ''Venezuela NATO üyesi mi, askeri gücü kaçıncı sırada? ABD mi daha güçlü Veneuzela mı?'' soruları gündemin merkezine yerleşti.

ABD yaptırımların yanı sıra Karayipler’de geniş çaplı askeri hareketlilik de başlattı. Bölgede çok sayıda tekne vuruldu ve yaptırıma tabi petrol tankerlerine el konuldu. Peki, Venezuela NATO üyesi mi, askeri gücü kaçıncı sırada? ABD mi daha güçlü Veneuzela mı?

VENEZUELA NATO ÜYESİ Mİ?

Venezuela NATO üyesi değildir. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, yalnızca Kuzey Atlantik bölgesindeki egemen devlertleri kapsayan bir savunma ittifakıdır.

NATO’nun 32 üye ülkesi şunlardır;

Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri.

VENEZUELA ASKERİ GÜCÜ KAÇINCI SIRADA?

Venezuela küresel askeri güç sıralamasında orta seviyede yer alıyor. 2025 verilerine göre 145 ülke arasında 50. sırada bulunuyor.



Venezuela kara, hava ve deniz kuvvetlerini kapsayan bir yapıya sahipken modern silah ve teknoloji açısından büyük güçlerin gerisinde kalıyor.

ABD Mİ DAHA GÜÇLÜ VENEUZELA MI?

2025 verilerine göre küresel askeri güç sıralamasında birinci sırada yer alan ABD, kara, hava ve deniz kuvvetleri açısından oldukça domine edici bir pozisyonda.

Hava gücünde 13.000’den fazla uçağı ve 1.790 savaş uçağıyla ABD, Venezuela’nın 229 uçak ve 30 savaş uçağı kapasitesinin çok üzerinde.

Global Firepower'a göre ABD-Venezuela askeri güç karşılaştırması

Kara gücünde de ABD’nin 4.640 tankı ve 391.963 zırhlı aracı vulunurken Venezuela’nın 172 tank ve 8.802 zırhlı aracı vardır. Deniz gücünde ise ABD’nin 11 uçak gemisi ve 70 denizaltısı varken, Venezuela’nın ise tek bir denizaltısı ve uçak gemisi bulunmuyor.

