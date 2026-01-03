Venezuela’nın zengin petrol ve maden kaynakları, ABD’nin başkent Caracas ve stratejik noktalara düzenlediği hava saldırılarıyla uluslararası gündeme taşındı. Bombardımanların ardından olağanüstü hal ilan edilirken, hükümet saldırıların enerji kaynaklarını ele geçirmeye yönelik olduğunu açıkladı. ABD ise operasyonu, Devlet Başkanı Maduro’nun yakalanması ve askerlerin güvenliğinin sağlanması kapsamında meşru bir müdahale olarak savundu. Peki, Venezuela'da petrol var mı, yer altı kaynakları neler? İşte detaylar...

Venezuela sahip olduğu devasa petrol rezervleri ve zengin maden kaynaklarıyla bölgesel ve küresel enerji dengelerinde kritik bir konuma sahip. Fakat mevzu bahis doğal zenginlikler, ABD’nin başkent Caracas ve ülkenin stratejik noktalarına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla yeniden uluslararası gündeme taşındı. Peki, Venezuela'da petrol var mı, yer altı kaynakları neler?

VENEZUELA’DA PETROL VAR MI?

Venezuela dünya genelindeki en büyük petrol rezervlerinden birine sahip. Ülkenin kanıtlanmış petrol rezervi 2022 verilerine göre 303 milyar varil seviyesinde bulunurken, rezerv ülke ekonomisinin temelini oluşturuyor. Petrol ihracatı ülkenin toplam ihracat gelirlerinin yaklaşık %95’ini ve kamu gelirlerinin %56’sını sağlıyor.

Petrolün Ekonomideki Payı: GSYH’nin %30’u, ihracat gelirlerinin %95’i, kamu gelirlerinin %56’sı

Petrol Rezervi (2022): 303,468 milyar varil

Petrol Üretimi: 636 bin varil/gün

Doğalgaz Rezervi: 5,541 trilyon metreküp

Doğalgaz Üretimi: 23,7 milyar metreküp

VENEZUELA YER ALTI KAYNAKLARI NELER?

Petrolün yanı sıra Venezuela, zengin yer altı kaynaklarına da sahip bir ülke. 5,5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi ile doğal gaz üretiminde önemli bir potansiyele sahip olan Venezuela’da altın, demir cevheri, boksit, alüminyum ve çeşitli mineraller de bulunuyor.

Venezuela'nın başlıca ihracat ürünleri:

Petrol ve petrol ürünleri

Altın

Demir cevheri

Boksit

Alüminyum

Mineraller

Kimyasallar

Tarım ürünleri

ABD VENEZUELA’YA NEDEN SALDIRDI?

Beyaz Saray, ABD ordusuna iki ay boyunca ülkenin petrol sektörüne yönelik tam bir karantina uygulaması talimatı verdi. ABD’li yetkililer, ekonomik yaptırımların öncelikli araç olarak kullanıldığını, askeri seçeneklerin hâlâ masada olduğunu ancak hedefin Maduro üzerinde maksimum baskı oluşturmak olduğunu belirtti.

Trump yönetimi, Venezuela’nın Karayipler’deki petrol ve uyuşturucu taşımacılığına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirmiş, çok sayıda gemiye ve petrol tankerine yaptırım uygulamıştı.

ABD, Maduro yönetiminin yasa dışı uyuşturucu tedarikindeki rolünü gerekçe gösterirken, Maduro ise tüm suçlamaları reddederek bu adımların Latin Amerika’daki ABD etkisini artırma ve kendisini devirmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

