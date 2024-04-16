Virtus Bologna'ya mağlup olan Anadolu Efes EuroLeague'den elendi

EuroLeague'de heyecan dolu anlar yaşandı. Anadolu Efes, EuroLeague'deki son play-in mücadelesinde İtalya'nın güçlü temsilcisi Virtus Bologna'ya karşı kıyasıya bir mücadele sergiledi. Heyecan verici karşılaşma sonrası Anadolu Efes elendi mi? sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Maçın sonunda Anadolu Efes sahadan mağlup ayrıldı ve EuroLeague'den elendi. İşte tüm detaylar...

Bu kritik mücadelede Anadolu Efes, play-off'a yükselmek adına önemli bir fırsat yakalamıştı. Ancak Virtus Bologna karşısında zorlu bir mücadele vermek zorundaydı. İki takım arasında oynanan mücadelede tempo hiç düşmedi ve karşılıklı sayılarla geçen bir oyuna sahne oldu. İşte bu heyecan verici maçla ilgili tüm detaylar...

ANADOLU EFES ELENDİ Mİ?

Anadolu Efes, EuroLeague'deki son play-in mücadelesinde Virtus Bologna'ya karşı zorlu bir mücadele verdi ancak sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve EuroLeague'den elendi.

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, play-off'a adını yazdırmak için Virtus Bologna'ya karşı kritik bir maça çıktı. Ancak ev sahibi olarak çıktığı bu önemli mücadelede rakibine 67-64'lük skorla yenilerek EuroLeague'den elendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Anadolu Efes, 23-21 önde olmasına rağmen, devre arasına 36-35 geride girdi. Üçüncü periyotta da mücadeleyi sürdüren Anadolu Efes, 50-48 önde olsa da son periyotta rakibine üstünlük sağlayamadı.

Maçın hakemleri Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya) ve Uros Nikolic (Sırbistan) yönetiminde gerçekleşti. Anadolu Efes'in skor yükünü Shane Larkin 16 sayıyla çekerken, Chris Singleton ise 22 sayıyla ön plana çıktı.

MAÇ SKORU VE DETAYLAR

Rakip Virtus Bologna'da ise Marco Belinelli ve Toko Shengelia 11'er sayıyla katkı sağlarken, Kevin Punter 12 sayıyla önemli bir performans sergiledi.

Anadolu Efes'in play-off umutları bu mağlubiyetle son bulurken, Virtus Bologna ise bir sonraki turda İspanya'nın Baskonia takımı ile mücadele etme hakkı kazandı. Bu karşılaşmanın galibi ise play-off oynamaya hak kazanan son takım olacak.

Maçın skoru ve oyuncuların performansları şu şekildeydi:

Anadolu Efes: 64 - Virtus Bologna: 67

Anadolu Efes: Larkin 16, Hollatz, Clyburn 22, Ercan Osmani 6, Pleiss 3, Beaubois 5, Bryant 5, Thompson, Oturu 2, Willis, Jones 5

Virtus Bologna: Hackett 2, Cordinier 2, Belinelli 11, Shengelia 13, Dunston, Lundberg 12, Pajola 3, Mickey, Polonara 8, Zizic 4, Abass 12