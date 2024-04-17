Whatsapp’ta en son çevrimiçi olan kişiler artık görüntülenebilecek

Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Sık sık yeni özellikler ile ilgili BETA denemeleri yapan Whatsapp şimdi de en son çevrimiçi olan kişileri görüntülemeyi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

WhatsApp kullanıcıların proaktif sohbetlere daha kolay ulaşmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik kullanıcılara sohbet edebilecekleri kişilerin önerilmesini içeriyor. Ayrıca kısa süre önce çevrimiçi olan kişilerin de görüntülenebilmesini sağlayacak. İşte Whatsapp'ın yeni özellikleri hakkında tüm detaylar...

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK NEDİR?

WhatsApp, dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Milyonlarca kişi, kişisel veya kurumsal iletişim için WhatsApp'ı kullanıyor. İletişimin bazen beklentilerin ötesine geçebildiğini düşünen Meta, kullanıcıların sohbet başlatma konusunda daha proaktif olmalarını sağlamak amacıyla yeni özellikler geliştiriyor gibi görünüyor. Bu bağlamda, WhatsApp'ta kısa süre önce çevrimiçi olan kişilerin görüntülenebileceği bir özelliğin geliştirildiği bildiriliyor.

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK GELDİ Mİ?

WABetaInfo sitesinin bildirdiğine göre, WhatsApp'ın beta sürümlerinde proaktif sohbetlere yönelik bir dizi yeni özelliğin izleri bulunuyor. Bu özelliklerden biri, kullanıcılara sohbet edebilecekleri kişilerin önerilmesidir. Sohbetler ekranının alt kısmında, kullanıcılara konuşabilecekleri kişilerin listesi gösterilecek ve bu kişilerin çoğunluğunun daha önce hiç sohbet edilmemiş kişilerden oluşması bekleniyor.

Aynı kaynağa göre, yeni özellik ayrıca kısa süre önce çevrimiçi olan kişileri de göstermeyi sağlayacak. Bir kişiye bir arama yapılırken, son zamanlarda iletişim kurulmamış ancak çevrimiçi olan kişiler öneri olarak sunulacak. Önemli bir not olarak, bu önerilerin kişilerin gizlilik ayarlarına saygılı bir şekilde sunulacağı belirtiliyor. Yani, çevrimiçi olma durumunu veya son görülme zamanını gizleyen kullanıcılar, bu önerilerde yer almayacaklar.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcıların daha etkili bir iletişim deneyimi yaşamalarına yardımcı olabilir ve platformdaki etkileşimi artırabilir. Ancak, özelliğin ne zaman yayımlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.