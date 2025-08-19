Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yalova su kesintisi: Yalova'da sular ne zaman gelecek?

Yalova'da sular ne zaman gelecek? sorusu Yalova'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel su kesintisi ve arıza bilgileri yakından takip ediliyor.

Yalova'da yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altyapı çalışmaları başta olmak üzere boru patlakları ve şebeke yenileme hatlarındaki arıza nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi gerçekleşebiliyor.

Yalova'da sular ne zaman gelecek? İşte Yalova su kesintisine dair güncel bilgiler...

YALOVA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Şu anda Yalova'da herhangi bir su kesintisi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin güncel bilgilere Yalova Belediyesini resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

YALOVA SU KESİNTİSİ

YALOVA SU KESİNTİSİ NEREDEN SORGULANIR?

Yalova'da yaşayan vatandaşlar, planlı veya plansız su kesintilerini anlık olarak görebilmek için resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

Şebeke hatlarında yapılan bakım onarım ya da arıza çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde kesintiler gerçekleşebiliyor. Yalova Belediyesi'nin internet sitesi duyurular bölümünden plansız ve plansızlı su kesintilerini takip edebilirsiniz.

