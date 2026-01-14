Yarın kandil mi? 15 Ocak ne kandili? 2026 kandil takvimi
Kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Mübarek gecelerde ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 2026 kandil takvimini araştırıyor. Kandil tarihleri haftalar öncesinde yayımlanan takvimle duyuruluyor. Peki, yarın kandil mi? 15 Ocak ne kandili?
2026 yılının ilk kandili için geri sayım sürüyor. Takvime göre, bu yılın ilk kandili ocak ayında idrak edilecek, Müslümanlar bu özel geceyi çeşitli ibadetlerle geçirecek. Peki, yarın kandil mi? 15 Ocak ne kandili?
15 OCAK NE KANDİLİ?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Mirac Kandili, 15 Ocak 2026 tarihinde idrak edilecek. İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
MİRAC NE DEMEK?
Mirac, merdiven demektir. Mirac kandili, Receb ayının 27. gecesidir. Mirac, merdiven demektir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Her mübarek gece, kıymetlidir; fakat Mirac gecesinin ayrı bir hususiyeti vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir.
Mutezile fırkası, Resulullah efendimizin bir anda, Cenneti, Cehennemi ve daha birçok yerleri gezip gelmesine akıl erdirememiş, "Miracı kabul etmek, Allah’a mekan ittihaz etmek olur" diyerek Miracı inkâr etmiştir. Allahü teâlâ, Hazret-i Musa ile Tur dağında konuşmuştur. Tur dağı Allahü teâlânın mekanı mıdır? Elbette değildir. Cennete giren müminler de Allahü teâlâyı görecektir. Cennet de Allahü teâlânın mekanı değildir. Allahü teâlâ mekandan münezzehtir.
Kavl-ül-fasl kitabında deniyor ki:
İsra suresinin ilk âyetinde, Allahü teâlâ, kudret ve azametinden nice acayip işlerden bazılarını göstermek için, Muhammed aleyhisselamı, Mekke'den Kudüs'e götürdüğünü bildiriyor. İsra kelimesi, rüya için kullanılmaz. Uyanık iken, gece yürümek manasına kullanılır. (Sana [Miracda] gösterdiğimiz temaşayı insanlar için bir fitne kıldık) âyetindeki fitne, imtihan demektir. İmtihan ise uyanıkken olur. Peygamber efendimizin anlattığı rüya olsaydı, hiç kimse tuhaf karşılamazdı. Hazret-i Ebu Bekir tasdik edip, yüksek derecelere kavuşmazdı. Resulullahın, Mekke'den Kudüs'e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan sapık olur. (Bahr)
MİRAC GECESİ NASIL GEÇİRİLMELİ?
Mirac gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirmeli. İki hadis-i şerif meali:
(Mirac gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır.) [İ.Gazali]
(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ.Gazali]
Cuma günü tek olarak oruç tutmak, bazı âlimlere göre mekruhtur. Cumartesi günü oruç tutmak ise bütün âlimlere göre mekruh olduğu için, bu mübarek gün cumaya rastladığı zaman, orucu perşembe veya cumartesi ile birlikte tutmak iyi olur. Cumartesi gününe rastlarsa, Cuma ile cumartesi veya cumartesi ile Pazar günü beraber tutmak gerekir.
Bu gece kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir!
Her zaman doğru iman sahibi olmaya, farzları yapıp haramlardan kaçmaya, tevbe edip farz borçlarını ödemeye çalışmalıdır! Bütün bunları yapmak ise ilimle olur. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Geceleyin bir müddet ilim ile meşgul olmak, bütün gece sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Ebu Nuaym]
2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
Mirac Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Receb 1447
Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
Terviye Günü
25 Mayıs 2026 Pazartesi
8 Zilhicce 1447
Arefe Günü
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
Hicri Yılbaşı Gecesi
15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448
Hicri Yılbaşı Günü
16 Haziran 2026 Salı
1 Muharrem 1448
Aşûre Gecesi
24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe
9 / 10 Muharrem 1448
Aşûre Günü
25 Haziran 2026 Perşembe
10 Muharrem 1448
Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi
11 Rebiulevvel 1448
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448