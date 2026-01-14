Kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Mübarek gecelerde ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 2026 kandil takvimini araştırıyor. Kandil tarihleri haftalar öncesinde yayımlanan takvimle duyuruluyor. Peki, yarın kandil mi? 15 Ocak ne kandili?

2026 yılının ilk kandili için geri sayım sürüyor. Takvime göre, bu yılın ilk kandili ocak ayında idrak edilecek, Müslümanlar bu özel geceyi çeşitli ibadetlerle geçirecek. Peki, yarın kandil mi? 15 Ocak ne kandili?

15 OCAK NE KANDİLİ?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Mirac Kandili, 15 Ocak 2026 tarihinde idrak edilecek. İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.