Prime Video'da izleyiciyle buluşan Yaz Evi, yayınlanmasının ardından hem hikayesi hem de çekildiği mekanlarla dikkat çekti. Zaman yolculuğu temasını aile bağlarıyla bir araya getiren yapımın oyuncu kadrosu ve çekim yerleri merak ediliyor. Peki, Yaz Evi nerede çekildi? İşte, oyuncuları ve karakterleri

Haziran ayında Prime Video kütüphanesine eklenen Yaz Evi, kısa sürede platformun en çok konuşulan yerli yapımları arasına girdi. Mina Demirtaş, Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran'ı buluşturan film, geçmiş ve bugün arasında kurduğu hikayenin yanı sıra etkileyici atmosferiyle de öne çıkıyor.

YAZ EVİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yaz Evi'nin çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Filmin hikayesinde önemli bir yere sahip olan sahil kasabası atmosferi, Bodrum'un doğal güzellikleri ve Ege kıyılarındaki manzaralarla ekrana taşındı. Filmin ilk sahnelerine ait çekimler ise İstanbul'da yapıldı.

Yaz Evi nerede çekildi? Yaz Evi oyuncuları ve karakterleri

YAZ EVİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Filmin merkezinde yer alan Selin karakterine Mina Demirtaş hayat veriyor. 2026 yılında yaşayan genç bir kadın olan Selin, gizemli bir olayın ardından kendisini 1996 yazında buluyor. Geçmişe yaptığı yolculuk sırasında annesinin gençlik yıllarına tanıklık eden Selin, ailesinin kaderini etkileyebilecek kararların ortasında kalıyor.

Yaz Evi nerede çekildi? Yaz Evi oyuncuları ve karakterleri

Oyuncu kadrosunda Derya Pınar Ak genç Zeynep'i, Onur Seyit Yaran genç Sinan'ı canlandırıyor. Selma Ergeç yetişkin Zeynep'e, Çağdaş Onur Öztürk ise Sinan'ın yetişkin haline hayat veriyor. Kadroda ayrıca Nehir Erdoğan Sevinç, Kamil Güler ise Tanju karakteriyle yer aldı. Farklı kuşaklardan karakterleri bir araya getiren film, aile ilişkileri, yarım kalmış hayaller ve ikinci şanslar üzerine kurulu duygusal bir hikaye anlatıyor.

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