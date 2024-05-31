Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane istasyonları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküleri 15.00'ten sonra kapalı olacak

Metro İstanbul tarafından yapılan duyurunun ardından Yenikapı - Hacıosman metro hattı kapalı mı, neden araştırılıyor. F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattını kullanacak olan vatandaşlar ne zaman açılacak, arıza mı var sorularına cevap aradı. Kapalı olacak duraklar ve hatlar...

31 Mayıs günü kapalı olacak istasyonların açıklanmasıyla beraber toplu taşıma kullanacak olanlar neden kapalı, çalışmıyor mu gibi sorulara cevap ararken ne zaman düzeleceğini de araştırdı.

Metro İstanbul, bugün öğlen saatlerinde X hesabından yaptığı açıklama ile M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarının ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı öğrenildi.