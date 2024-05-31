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Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane istasyonları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküleri 15.00'ten sonra kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane istasyonları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküleri 15.00&#039;ten sonra kapalı olacak
İstanbul Valiliği, Metro İstanbul, Toplu Taşıma, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Metro İstanbul tarafından yapılan duyurunun ardından Yenikapı - Hacıosman metro hattı kapalı mı, neden araştırılıyor. F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattını kullanacak olan vatandaşlar ne zaman açılacak, arıza mı var sorularına cevap aradı. Kapalı olacak duraklar ve hatlar...

31 Mayıs günü kapalı olacak istasyonların açıklanmasıyla beraber toplu taşıma kullanacak olanlar neden kapalı, çalışmıyor mu gibi sorulara cevap ararken ne zaman düzeleceğini de araştırdı.

Metro İstanbul, bugün öğlen saatlerinde X hesabından yaptığı açıklama ile M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarının ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı öğrenildi.

Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane istasyonları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler 15.00'ten sonra kapalı olacak - 1. Resim

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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