Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar kimdir? AK Parti'ye geçti

Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar kimdir? AK Parti'ye geçti

Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar kimdir? AK Parti&#039;ye geçti
Aksaray’ın Yeşiltepe beldesinde siyasette dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti’den istifa eden Belediye Başkanı İsmail Akpınar, AK Parti’ye katıldı. İşte, İsmail Akpınar kimdir, siyasi kariyeri ve hakkında merak edilenler...

Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den seçildikten sonra partisinden istifa etti.

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti saflarına katıldı.

YEŞİLTEPE BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL AKPINAR KİMDİR?

Yeşiltepe, Aksaray’ın merkeze bağlı bir beldelerinden biridir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti adayı İsmail Akpınar’ı belediye başkanı olarak seçti. Akpınar, seçimlerde %49.63 oy oranıyla 812 oy alarak, CHP adayı Tahsin Çelik (%44.25, 724 oy) ve AK Parti adayı Ömer Ok’un (%5.50, 90 oy) önünde zafer kazandı.

YEŞİLTEPE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Akpınar, 31 Mart 2024 seçimlerinde İYİ Parti’den Yeşiltepe Belediye Başkanı seçilmişti. İstifa ederek AK Parti'ye geçti.

 

