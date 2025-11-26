Fenerbahçe’nin genç savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, hem kulüp hem de milli takım performansıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe Ferençvaroş maçında kadroda olacak genç oyuncunun futbol kariyeri araştırılıyor.

Son dönemde Fenerbahçe’de adından söz ettiren genç stoper Yiğit Efe Demir, teknik direktör Domenico Tedesco’nun açıklamalarının ardından tekrar gündeme geldi. Kariyer yolculuğu, forma giydiği takımlar ve milli takım tecrübesi, futbolseverler tarafından araştırılıyor.

YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yiğit Efe Demir, 2 Ağustos 2004 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen fiziksel üstünlüğü ve savunmadaki dengeli oyunuyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen Yiğit Efe, kulüpte uzun vadeli yatırım yapılan gençler arasında gösteriliyor.

Türkiye U19 ve U21 milli takımlarında forma giyen stoper, milli kategorilerde gösterdiği performansla teknik heyetin ilgisini çekti. Hem genç yaş gruplarında hem de kulüp seviyesinde savunmadaki disiplinli oyunu, geleceğine dair beklentileri artırıyor. 2025 itibarıyla 21 yaşında olan Yiğit Efe, Fenerbahçe’nin A takım kadrosunda yer almayı sürdürüyor.

YİĞİT EFE DEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yiğit Efe Demir futbol kariyerine Altınordu altyapısında başladı. Daha sonra Fenerbahçe U16 ve U19 takımlarında forma giyerek gelişimini sürdüren genç savunmacı, 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. Fenerbahçe tarafından düzenli forma şansı kazanması için kiralık gönderilen Yiğit Efe, 2023-2024 sezonunda Gençlerbirliği’nde 13 maça çıktı.

Kiralık macerasının ikinci durağı 2024–2025 sezonunda Fatih Karagümrük oldu. Burada 38 resmi maçta görev alarak önemli bir tecrübe kazandı. Teknik Direktör Tedesco’nun açıklamalarına göre genç futbolcu artık Fenerbahçe’de daha fazla süre alma şansı bulacak.

