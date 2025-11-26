Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında ev sahibi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan 5. Sokak'ta 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Patlamada ortalık savaş alanına dönerken, evin penceresi iskeletiyle beraber yerinden çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sonrası vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan G.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve ilgili ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

