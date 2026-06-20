Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda ilk oturum sona erdi. 120 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ardından gündeme gelen konulardan biri de puan hesabı oldu. Öğrenciler, doğru ve yanlış sayılarına göre tahmini puanlarını hesaplayabilmek için OGM Materyal tarafından sunulan "YKS Puan Hesaplama Motoru"nu kullanabiliyor

YKS maratonunda ilk oturumun tamamlanmasının ardından adaylar netlerini hesaplamaya başladı. Online platformlar, üniversite adaylarına bu konuda önemli kolaylıklar sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı OGM Materyal tarafından sunulan YKS Puan Hesaplama Motoru da adaylara puan ve sıralama tahmini yapma imkanı sunuyor.

Puan hesaplama motoru, öğrencilerin ders bazında doğru ve yanlış sayılarını, diploma notlarını girerek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Eşit Ağırlık, Sayısal, Sözel ve Dil puan türlerinde ham puanlarını ve yerleştirme puanları ile sıralamalarını hesaplayabilmelerine imkân sağlıyor.

YKS puanı (TYT, AYT, YDT) nasıl hesaplanır? (OGM Materyal YKS 2026 puan hesaplama robotu)

TAHMİNİ VERİLERİ PAYLAŞIYOR

YKS Puan Hesaplama Motoru, ayrıca öğrencilere tahmini yerleştirme puanlarına ve sıralamalarına göre hangi önlisans ve lisans programlarına başvurabileceklerini göstererek, bu bilgiler ışığında daha bilinçli tercihler yapmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirmelerine destek oluyor. Bu yenilikçi araç, öğrencilere kendi akademik performanslarını objektif bir şekilde değerlendirme şansı verirken, aynı zamanda üniversiteye giriş sürecinde daha bilgili ve hazırlıklı olmalarını sağlıyor. OGM Materyal'in bu yeni uygulaması, öğrencilerin eğitim yolculuklarında onlara rehberlik edecek bir kaynak olma özelliğini barındırıyor.

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