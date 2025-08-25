YKS tercih sonuçları geçen sene ne zaman açıklandı? YKS tercih sonuçları 2024 yılı açıklanma tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi sona erdi. Adaylar tercih sonuçlarını merak ederken YKS tercih sonuçları 2024 yılı açıklanma tarihi gündeme geldi.

YKS SONUÇLARI GEÇEN SENE NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2024 YKS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklandı. Tercih dönemi 25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Bu kapsamda sonuçlar tercih sürecinin bitiminden yaklaşık 9 gün sonra adayların erişimine açıldı.

2023 yılında ise YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2023’te duyurulmuştu. 2023 tercih dönemi 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılmış sonuçlar ise 11 gün sonra açıklanmıştı.

2025 YKS tercih süreci 13 Ağustos'ta tamamlandı. 25 Ağustos Pazartesi itibarıyla öğrenciler ÖSYM'nin tercih sonuçlarını duyurmasını bekliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 YILINDA ERKEN Mİ, GEÇ Mİ AÇIKLANDI?

2024 YKS tercih sonuçları 13 Ağustos'ta açıklandı. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki takvimine kıyasla ne erken ne de geç sayılabilecek bir tarihe denk geldi. ÖSYM’nin 2024 akademik takvimine göre üniversite kayıtları 19-23 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Sonuçlar kayıtlardan 6 gün önce tercih işlemlerinden 9 gün sonra açıklandı.

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların, üniversite kayıt takvimi olan 1-5 Eylül 2025 öncesinde muhtemelen 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. ÖSYM henüz resmi bir tarih duyurmadı.