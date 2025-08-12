Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı?

YKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos&#039;ta tercih yapılır mı?
YKS, Tercih, ÖSYM, Tarih, Son Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS tercih sürecinde sona gelinirken 'YKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı' gündeme geldi. Tercihlerini tamamlamak için yoğun çaba sarf eden adaylar ÖSYM’nin belirlediği takvime göre hareket ediyor. Üniversite tercihlerinde son tarih ve saat bilgileri araştırılıyor.

1 Ağustos'ta başlayan 2025 YKS tercih döneminin sonuna yaklaşıldı. Adaylar son ana kadar tercihlerini tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Peki, YKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı?

YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

2025 YKS tercih süreci, 1 Ağustos’ta ÖSYM tarafından başlatıldı ve henüz tamamlanmadı. Süreç, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, bu tarihe kadar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercihlerini yapma şansına sahip.

ÖSYM’nin resmi duyurularına göre 2 milyon 560 bin 649 adayın katıldığı 2025 YKS sonrası başlayan tercih dönemi, üniversiteye girişte en önemli adımlardan biri olarak yoğun ilgi görüyor.

YKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı? - 1. Resim

13 AĞUSTOS'TA TERCİH YAPILABİLİR Mİ?

13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar YKS tercihleri yapılabilir. Bu tarih, ÖSYM’nin resmi takviminde tercih sürecinin son günü olarak belirtiliyor.

Adaylar, bu süre içinde https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya mobil uygulama üzerinden tercihlerini girebilir ve mevcut tercihlerini güncelleyebilir. 

YKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı? - 2. Resim

TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercih süreci, ÖSYM’nin resmi takvimine göre 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

Bu tarih, adayların tercihlerini sisteme girmek veya mevcut tercihlerini değiştirmek için son fırsatları olacak.

ÖSYM, tercih süresinin uzatılmayacağını duyurdu. Bu nedenle adayların bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kavurucu sıcaklar İran'ı vurdu: 18 eyalette hayat duracak!Alaska öncesi Avrupa ile istişare! Trump liderlerle görüşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada? - HaberlerUEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada?Melih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi etti - HaberlerMelih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi ettiŞampiyonlar Ligi Play Off ve lig maçları ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu - HaberlerŞampiyonlar Ligi Play Off ve lig maçları ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi belli olduFenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? - HaberlerFenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?Fenerbahçe turu geçti mi, golleri kim attı? Maç sonucu belli oldu - HaberlerFenerbahçe turu geçti mi, golleri kim attı? Maç sonucu belli olduFenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı ne zaman, rakibi kim oldu? - HaberlerFenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı ne zaman, rakibi kim oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...