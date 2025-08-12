1 Ağustos'ta başlayan 2025 YKS tercih döneminin sonuna yaklaşıldı. Adaylar son ana kadar tercihlerini tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Peki, YKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı?

YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

2025 YKS tercih süreci, 1 Ağustos’ta ÖSYM tarafından başlatıldı ve henüz tamamlanmadı. Süreç, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, bu tarihe kadar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercihlerini yapma şansına sahip.

ÖSYM’nin resmi duyurularına göre 2 milyon 560 bin 649 adayın katıldığı 2025 YKS sonrası başlayan tercih dönemi, üniversiteye girişte en önemli adımlardan biri olarak yoğun ilgi görüyor.

13 AĞUSTOS'TA TERCİH YAPILABİLİR Mİ?

13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar YKS tercihleri yapılabilir. Bu tarih, ÖSYM’nin resmi takviminde tercih sürecinin son günü olarak belirtiliyor.

Adaylar, bu süre içinde https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya mobil uygulama üzerinden tercihlerini girebilir ve mevcut tercihlerini güncelleyebilir.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercih süreci, ÖSYM’nin resmi takvimine göre 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

Bu tarih, adayların tercihlerini sisteme girmek veya mevcut tercihlerini değiştirmek için son fırsatları olacak.

ÖSYM, tercih süresinin uzatılmayacağını duyurdu. Bu nedenle adayların bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor.