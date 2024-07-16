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YKS'de AYT sayısal alanında birinci olan Arda Taşdemir, Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yks, Ayt, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy bugün YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT, AYT ve YDT alanlarında birinci olan öğrencilerin isimlerini ve okullarını paylaştı. Milyonlarca adayın başvurduğu YKS sınavında AYT sayısalda 1. kim oldu, hangi okuldan mezun merak edildi.

8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. 3 milyondan fazla kişinin başvurduğu sınavda sonuçların açıklanmasıyla beraber birinci olan kişiler de netleşti.

Heyecanla beklenen YKS'de AYT sayısal 1.si olan öğrenci nereden araştırılıyorken ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı.

2024 YKS AYT SAYISAL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haziran ayında gerçekleşen sınavın sonuçları bugün açıklandı. Arda Taşdemir, Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nde okurken AYT sayısal alanda YKS birincisi oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dereceye giren öğrencilerin isimlerini ve şehirlerini şu sözlerle duyurdu:

“Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi, Mersin. Alan Yeterlilik Testi (AYT) birincilerimiz eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İstanbul. Sayısal alanda Arda Taşdemir, Cemil Meriç Fen Lisesi, Elazığ. Sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Rize.

YKS'de AYT sayısal alanında birinci olan Arda Taşdemir, Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu - 1. Resim

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerini de paylaşan Ersoy, “Almanca’da, Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi. Arapça alanında, Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Fransızca alanında Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi. İngilizce alanında Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Rusça alanında Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi”

AYT SAYISAL 1.Sİ ARDA TAŞDEMİR NEREDEN, HANGİ OKULDA OKUDU?

Alan Yeterlilik Testinde sayısal alanda birinci olan Arda Taşdemir, Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden mezun oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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