YKS'de AYT sayısal alanında birinci olan Arda Taşdemir, Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2024 10:50 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 10:59 - Güncelleme:

Yks, Ayt, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy bugün YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT, AYT ve YDT alanlarında birinci olan öğrencilerin isimlerini ve okullarını paylaştı. Milyonlarca adayın başvurduğu YKS sınavında AYT sayısalda 1. kim oldu, hangi okuldan mezun merak edildi.