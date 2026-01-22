Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Batman Üniversitesi öncülüğünde faaliyete geçirilen Enerji Akademisi'ne kayıt sürecinin başlamasının ardından başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu haline geldi. Birçok kişi " Enerji Akademisi’ne başvurular nasıl yapılır?" sorusunu gündeme taşıdı.

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin enerji vizyonunu güçlendirmek, enerji okuryazarlığını arttırmak ve enerji alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Batman Üniversitesi öncülüğünde Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında "TRC3 Bölgesi Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü" imzalandı. Ardından Enerji Akademisi'ne kayıt başvuruları başlaması üzerine detaylar araştırılmaya başlandı.

ENERJİ AKADEMİSİ'NE BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Enerji Akademisi'ne başvurular, 30 Ocak Cuma gününe kadar, Batman Üniversitesi internet sitesinden çevrim içi, ilgili üniversiteler ya da Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) üzerinden yüz yüze yapılabilecek.

Enerji Akademisi'nin 2 Şubat-29 Mayıs tarihleri arasındanda yaklaşık 4 ay sürme bekleniyor. Ayrıca 6 modülden oluşacak. Her modül, temel modül ile yaklaşık 80 saatlik kapsamlı bir eğitim içeriğini bünyesinde barındıracak.

Devam ve başarı şartlarını sağlayan katılımcılara, taraf üniversitelerin onayıyla katılım ve başarı belgeleri verileceği belirtildi. Ayrıca programı başarıyla tamamlayan katılımcıların, özellikle enerji sektöründeki istihdam süreçlerinde büyük bir avantaj sağlayacağı tahmin ediliyor.

