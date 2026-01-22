Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak 10 bin öğretmen adayı için başvuru süreci devam ediyor. Yayımlanan takvime göre, 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları 27 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Peki, 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar, bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

AGS ASIL VE YEDEK ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.

BAŞVURULARI İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRKÜKLERİ ONAYLAYACAK

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi, adayların sorumluluğunda olacak.

