Haberler > Haberler > YÖK ücretsiz yapay zeka eğitimi başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?

YÖK ücretsiz yapay zeka eğitimi başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?

- Güncelleme:
YÖK ücretsiz yapay zeka eğitimi başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YÖK duyurdu, Veri Analizi Okulu ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek. Bu açıklama sonrası ilgilenenler hemen araştırmaya başladı. Ücretsiz yapay zeka eğitiminin ne zaman verileceği merak konusu oldu. Peki bedava yapay zeka kursuna başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilecek 'Veri Analizi Okulu' öğrencilerini bekliyor. Ücretsiz yapay zeka eğitiminin verileceği bu kursa Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocaları katılacak. Peki ücretsiz yapay zeka kursu başvuru şartları neler, başvurular nereden ve ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler tüm ayrıntıları ile... 

ÜCRETSİZ YAPAY ZEKA KURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla YÖK tarafından hayata geçirilen Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Eğitimler 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek.

Okulda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin dünya çapında tanınan akademisyenleri tarafından, herkese açık ve ücretsiz yapay zeka eğitimi verilecek.

ÜCRETSİZ YAPAY ZEKA KURSUNUN AMACI NE?

Kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandıracak Veri Analizi Okulu ile "veri analizi", "istatistik" ve "yapay zeka" alanlarında kuramsal bilgiyle uygulamalı beceriler birleştirilerek, Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine katkı sağlanması, akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışının hızlandırılması hedefleniyor. Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacak Veri Analizi Okulu, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesine de zemin hazırlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru için herhangi bir şart yok, katılım ücretsiz. Herhangi bir meslek ayrıcalığı da yok farklı alanlardan gelen tüm katılımcılara açık olacak. 

ÜCRETSİZ YAPAY ZEKA KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar, kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller, veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler karar alma süreçlerinde analiz temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer, Veri Analiz Okulu'na başvurabilecek.

ÜCRETSİZ YAPAY ZEKA EĞİTİMİ BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında yer alan başvuru formu doldurularak 7 Eylül'e kadar çevrim içi yapılacak. Başvuru sonuçları 15 Eylül'de açıklanacak.

 

 

