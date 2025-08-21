Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, yeni format nasıl? İşte katılacak takım sayısı

Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak. Kupada 1. eleme turuna Nesine 2. Lig'den 28, Nesine 3. Lig'den 46, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) ise 16 takım katılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATI NASIL?

Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı TFF tarafından duyuruldu. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, bugün yapılacak TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATINDA KAÇ TAKIM OLACAK?

Bu sene Ziraat Türkiye Kupası'na 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takım katılacak. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanırken gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasında ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF tarafından paylaşılan takvime göre Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların tarihleri belli oldu. İşte o tarihler;

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

İlgili Haber Ziraat Türkiye Kupasının yeni logosu belli oldu

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026