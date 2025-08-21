Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, yeni format nasıl? İşte katılacak takım sayısı

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, yeni format nasıl? İşte katılacak takım sayısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, yeni format nasıl? İşte katılacak takım sayısı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun yeni formatı merak konusu oldu. Peki kupada bu sene kaç takım oynayacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) duyurdu, işte Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı ile ilgili detaylar...

Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak. Kupada 1. eleme turuna Nesine 2. Lig'den 28, Nesine 3. Lig'den 46, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) ise 16 takım katılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATI NASIL? 

Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı TFF tarafından duyuruldu. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, bugün yapılacak TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATINDA KAÇ TAKIM OLACAK?

Bu sene Ziraat Türkiye Kupası'na 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takım katılacak. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanırken gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasında ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF tarafından paylaşılan takvime göre Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların tarihleri belli oldu. İşte o tarihler;

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Antalya su kesintisi: ASAT tarafından liste paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek?Türkiye, Ukrayna'ya asker mi gönderecek? MSB'den açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya su kesintisi: ASAT tarafından liste paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek? - HaberlerAntalya su kesintisi: ASAT tarafından liste paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek?21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? - Haberler21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?Ufuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı! - HaberlerUfuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı!Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı? - HaberlerAvrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı?Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde - HaberlerSercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? - Haberler30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?
Sonraki Haber Yükleniyor...