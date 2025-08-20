TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı 0-0 skorla sonuçlanmıştı. Bu skorla Nazilli ligde kalmaya devam ederken Zonguldakspor 3.Lig'e düşmüştü.

Ancak TFF'nin tartışmalı maça dair incelemesinin tamamladı. Kulüp başkanlı dahil birçok isim PFDK'ya sevk edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından "Zonguldakspor 2. Lig'e yükseldi mi?" sorusu yeniden gündeme geldi.

ZONGULDAKSPOR 2. LİG'E YÜKSELDİ Mİ?

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında Zonguldakspor 3. Lig'e düşmüştü. Ancak Ankaraspor ve Nazilli Belediye Spor'dan birçok yönetici ve futbolcu ‘müsabaka sonucunu etkileme’ ve ‘bahis oynama’ suçlamalarıyla PFDK’ya sevk edildi.

Bu gelişmenin ardından Zonguldakspor’a yeniden 2.Lig’e yükselebileceği konusu konuşulmaya başladı. Ancak konuya ilişkin şu anda TFF'den resmi bir karar çıkmadı. Zonguldakspor'un 2.Lig'e yükselemesine dair TFF'den şu anda bir açıklama gelmedi.

‘Şike’ iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili TFF soruşturma başlatmıştı.

TFF Hukuk Müşavirliği, uzun süredir devam eden incelemelerin ardından PFDK sevklerini açıkladı. İki kulüpten çok sayıda yönetici ve futbolcu ‘müsabaka sonucunu etkileme’ ve ‘bahis oynama’ suçlamalarıyla PFDK’ya sevk edildi.