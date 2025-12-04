Zenginlik ve mutluluğun anahtarı

Hayattan ne isteyebileceğinizi ve onu elde ettiğinizden nasıl emin olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Hayatta yukarıdaki örnekte olduğu gibi güçlüklerle uğraşmak zorunda olduğunuzu fark etmeye başlarsınız. Başarıya giden yolda başarılı olmak için mutlaka uyulması gereken ilkeler vardır. Onların kullanımında ustalaşırsınız, yapabileceğiniz işler üzerindeki sınır kalkacaktır. Onları kullanamazsanız, atlayabileceğiniz yüksekliğe çoktan sınır koymuşsunuz demektir. Olumlu olmak pozitif düşünmek başlangıçtır. Fakat cevabın tümü değildir.

İstemek derken tabii ki eyleme geçmek, yakıcı arzu ile istemek, çalışmak gerekiyor. Bir işin oluşabilmesi için öncelikle plan ve program yapılmalıdır. Engellerle başa çıkmayı bilmek gerekiyor. Olabileceklerinizin hepsini olmak, yapabileceklerinizin hepsini yapmak, işitebileceklerinizin hepsini işitmek, görebileceklerinizin hepsini görmek istiyorsanız engellerle nasıl başa çıkılması gerektiğini de öğrenmek zorundasınız.

Engeller her an hayallerinizi yıkabilir. Engeller pozitif tutumları negatife, güçlü durumları aciz duruma sokabilir. Negatif tutumun yaptığı en kötü şey, kişisel disiplini yok etmesidir. Kişisel disiplin kaybolduğunda, istediğiniz sonuçlar da kaybolur.

Başarının anahtarı yoğun engellemedir. Büyük başarıları incelerseniz, hemen hemen hepsinin başarıya giden yolda yoğun engellemelerle karşılaştığını göreceksiniz.

Reddedilmeyle nasıl başa çıkılacağını öğrenmek gerekiyor. Bizim kültürümüzde insanların karşılaştığı en büyük zorluk, hayır kelimesiyle nasıl başa çıkılacağını bilmemektir. Engellemeyle karşılaşmayan gerçek bir başarı yoktur. Ne kadar çok reddedilirseniz, o kadar çok iyi, o kadar çok bilgili ve istediğiniz sonuca o kadar çok yakın olursunuz. Reddedilmeyle başa çıkmayı öğrenirseniz, istediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Başarının, engellemenin öbür tarafında yattığını unutmayınız.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Sizi bekliyor

Yaşanıyorken zulüm dünyasında gelgitler

Arar sizi bütün cihan, Müslüman yiğitler

İzinden gidilendir, şehitler ve şahitler

Genç adamlar, tüm insanlık sizi bekliyor!

Kalmadı eski tat, kalmadı o eski huzur,

O büyük fetihleri olduk, kitaptan okur,

Azmin hak yolda zaferi ilmek ilmek dokur

Genç adamlar, bütün dünya sizi bekliyor!

Gazze, Doğu Türkistan ve daha niceleri

Ölürken rahat uyuyor musun geceleri?

Cesaret eder miydi buna onlar önceleri?

Genç adamlar, bütün ümmet sizi bekliyor!

Açlıktan, susuzluktan ölen masum çocuklar,

Onlar için atılıyor nice sahte nutuklar.

Nerede çocuk hakları, Batıcı hukuklar?

Genç adamlar, tüm mazlumlar sizi bekliyor!

Tek kalsak da yürürüz bu yolda sürekli,

Son nefese kadar bu mücadele gerekli.

Bilinmez burada kim veli, kim ki deli?

Genç adamlar, bu hak dava sizi bekliyor!

Bismillah diyerek çıkalım bu güzel yola,

Zalimin üzerine yürüyelim kol kola,

Haber verin dört bir yöne, sağa ve sola,

Genç adamlar, büyük sefer sizi bekliyor!

Muhammed Ali Türegün

SAĞLIK OLSUN

BOYUN DÜZLEŞMESİ: Boyun düzleşmesi hakkında bilmeniz gerekenler: Boyun düzleşmesi genellikle uzun süreli kötü duruş nedeniyle oluşur. Hareketsizlik, sık görülen bir diğer tetikleyicidir. Belirtileri arasında boyun ve omuz bölgelerinde ağrı yer alır. Görsel olarak, başın öne doğru kayması görülür. Bu durum, migren ve diğer baş ağrılarına yol açabilir. Fiziksel terapi ile tedavi edilebilir. Erken müdahale, durumu daha da kötüleşmeden kontrol altına alabilir. Boyun düzleşmesi belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Genellikle ilk belirtiler arasında boyun ağrısı, omuzlarda gerginlik, baş ağrıları ve bazen de kollara yayılabilen sinirsel belirtiler yer alır. Boyun düzleşmesi belirtileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, bu durumun tanınması ve zamanında tedavi edilmesi açısından oldukça önemlidir. Yeterince bilgi edinmek, kişilerin bu durumla baş etme şansını artırmaktadır. [www.turkiyehastanesi.com]

