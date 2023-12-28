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    1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler açık mı? Yılbaşında müzeler ziyarete açık mı?

    1 Ocak Pazartesi müzeler açık mı, kapalı mı? | 1 Ocak 2024 Pazartesi yeni yılın ilk günü. Bugünü müze ziyareti ile geçirmek isteyenler 1 Ocak Pazartesi günü müzeler açık mı, 1 Ocak’ta hangi müzeler hangi müzeler kapalı merak ediyorlar. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler ziyarete açık mı kapalı mı? İşte detaylar…

    1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler açık mı? Yılbaşında müzeler ziyarete açık mı?
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    1 Ocak müzeler açık mı? 1 Ocak resmi tatil gününü müze ziyaretleri ile geçirmek isteyenler tarafından Pazartesi müzeler açık mı merak ediliyor. Sevdiklerinizle, ailenizle, arkadaşlarınızda 1 Ocak Pazartesi günü müze ziyareti yapmak istiyorsanız işte detaylar…

    1 OCAK MÜZELER AÇIK MI?

    1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olduğu için müzelerin bazıları kapalı bazıları açıktır. 1 Ocak Pazartesi günü müzeye gitmeden önce ziyaret etmek istediğiniz müzenin ilgili web sitesini veya Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinden konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

    1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler açık mı? Yılbaşında müzeler ziyarete açık mı?

    MÜZELER HANGİ GÜNLER ZİYARETE AÇIK?

    İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır. Bu müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00’a kadar kapalıdır.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Müze
    Haberler > Kültür - Sanat > 1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler açık mı? Yılbaşında müzeler ziyarete açık mı?
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