1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler açık mı? Yılbaşında müzeler ziyarete açık mı?

28 Aralık 2023 21:51 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 21:51

1 Ocak müzeler açık mı? 1 Ocak resmi tatil gününü müze ziyaretleri ile geçirmek isteyenler tarafından Pazartesi müzeler açık mı merak ediliyor. Sevdiklerinizle, ailenizle, arkadaşlarınızda 1 Ocak Pazartesi günü müze ziyareti yapmak istiyorsanız işte detaylar…

1 OCAK MÜZELER AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olduğu için müzelerin bazıları kapalı bazıları açıktır. 1 Ocak Pazartesi günü müzeye gitmeden önce ziyaret etmek istediğiniz müzenin ilgili web sitesini veya Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinden konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

MÜZELER HANGİ GÜNLER ZİYARETE AÇIK?

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır. Bu müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00’a kadar kapalıdır.