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Haberler > Kültür - Sanat > 550 kilometre, 4 etap, 38 farklı parkur! Tarihi yol ziyaretçi akınına uğruyor

550 kilometre, 4 etap, 38 farklı parkur! Tarihi yol ziyaretçi akınına uğruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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550 kilometre, 4 etap, 38 farklı parkur! Tarihi yol ziyaretçi akınına uğruyor
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de hayata geçirilen 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında gerçekleştirilen Kilikya Yolu parkur yürüyüşü doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Tisan’dan Tarsus’a kadar uzanan Kilikya Yolu, 550 kilometre, 4 ana etap ve 38 farklı parkurdan oluşuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği ve Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü’nün destekleriyle hayata geçirdiği 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında kente gelen ziyaretçiler gerçekleştirilen yürüyüşle doğal ve tarihi güzellikleri keşfediyor.

550 kilometre, 4 etap, 38 farklı parkur! Tarihi yol ziyaretçi akınına uğruyor - 1. Resim

550 KİLOMETRE

Tisan’dan Tarsus’a kadar uzanan Kilikya Yolu, 550 kilometre, 4 ana etap ve 38 farklı parkurdan oluşuyor. Kentin arkeolojik ve doğal mirasını içeren proje kapsamında katılımcılar, 2 gün boyunca kenti doğudan batıya arşınlayarak Antik Çağ’dan günümüze uzanan keyifli bir yolculuk yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları ilk gün Tarsus’a bağlı Sağlıklı Berdan parkurunu yürürken, ikinci gün ise Çamlıca parkurunu tamamladı. Katılımcılar, güzergahları boyunca karşılaştıkları doğal güzelliklere hayran kalarak Akdeniz’in sunduğu eşsiz manzara eşliğinde binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginlikleri de yakından tanıma fırsatı buldu.

550 kilometre, 4 etap, 38 farklı parkur! Tarihi yol ziyaretçi akınına uğruyor - 2. Resim

"5 YILDA DA PROJEMİZİ TAMAMLADIK"

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Ali Rıza Demir, 5 yıl süren 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'ne çok emek verdiklerini belirterek, emeklerin karşılığını almaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Demir, "Hep içimizde ukdeydi. 2019’da projemizi Başkan Vahap Seçer’e götürdük. 'Tam destek veriyorum, başlayın' demesiyle çalışmaya başladık. 5 yılda da projemizi tamamladık" dedi.

550 kilometre, 4 etap, 38 farklı parkur! Tarihi yol ziyaretçi akınına uğruyor - 3. Resim

"2 BİN YIL ÖNCESİNİ YAŞADIK"

Adana Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sibel Baysal da, Kilikya Yolu'nun tarihi yeryüzüne çıkardığını ve tüm insanlara tanıttığını vurgulayarak, "Biz bugün 2 bin yıl öncesini yaşadık. Çok güzeldi" diye konuştu.

550 kilometre, 4 etap, 38 farklı parkur! Tarihi yol ziyaretçi akınına uğruyor - 4. Resim

Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Orhan Kozan da "Kilikya Yolu oldukça başarılı bir proje olarak hayata geçirilmiş. Tabii sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. İnşallah yurt dışına da açılacak şekilde çalışmalar sürer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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