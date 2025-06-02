Antik tiyatrodaki konserde kriz! Kızıl Ordu Korosu Laodikeia’da yağmura yenildi

Meşhur Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu’nun Denizli Laodikeia antik şehrinde vereceği konser, krizle bitti! UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan antik şehirdeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda önceki gece planlanan konser için yaklaşık 15 bin kişi saatler öncesinden yerlerini aldı.

MURAT ÖZTEKİN - Ancak konser başlamadan sağanak yağmur başladı! Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise sahneye gelerek programın iptal edilip edilmemesi hususunda seyircilere alkışla oylama yaptırdı.

Çoğunluğun “yapılması yönünde” alkış belirtmesine rağmen Başkan Çavuşoğlu, yağmurun şiddetini arttırmasıyla faaliyetin iptal edildiğini ve herkesin bilet ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Bazı vatandaşlar ise yuhalama ve ıslıklarla duruma tepki gösterdi. Başkan Nuri Çavuşoğlu da “Arkadaşlar yağmuru biz yağdırmıyoruz!” diyerek tepkilere cevap verdi.